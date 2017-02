Défense Conseil International a été résilient en 2016

Défense Conseil International (DCI) a été résilient en 2016. En dépit d'une année pour le moins compliquée au Moyen Orient où l'opérateur de référence du ministère de la Défense français en matière de transfert du savoir-faire militaire à l'international réalise en moyenne 70% de chiffre d'affaires opérationnel, le groupe public (49,9%) a réussi à stabiliser son chiffre d'affaires. Il devrait s'élever à 228 millions d'euros l'année dernière (contre 227,5 millions), selon le PDG de DCI, Jean-Michel Palagos.

"Le choc pétrolier a fortement touché les pays de la région du Golfe qui ont eu en 2016 des difficultés à engager des dépenses et ont dû subir pour la première fois fois pour certains des déficits budgétaires, a expliqué à La Tribune le PDG de DCI, Jean-Michel Palagos. Ils s'organisent aujourd'hui pour être plus performants. D'autant que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont en guerre au Yémen". Selon lui, "l'année 2017 sera encore noire" pour ces pays avant de retrouver "en 2018 et 2019" une croissance plus forte.