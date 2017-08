Oeufs contaminés : 17 pays touchés dont la Suisse et Hong Kong

(Article publié le vendredi 11 août à 15h39, mis à jour avec découverte au Danemark à 17h)

Non, ce ne sont plus 12 pays qui sont touchés par la crise sanitaire des oeufs contaminés comme l'assurait ce matin-même le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, mais 17. Quinze pays de l'Union européenne, ainsi que la Suisse et Hong Kong, sont pour l'instant touchés par la crise des œufs contaminés, a annoncé vendredi la Commission européenne :

Dans l'Union européenne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, la Suède, le Royaume-Uni, l'Autriche, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et le Danemark sont concernés, a précisé un porte-parole de l'exécutif européen lors d'un point presse.

Au Danemark par exemple, deux nouvelles tonnes d'œufs contaminés au fipronil ont été découvertes, ce qui porte le total à 22 tonnes(*), a annoncé vendredi après-midi l'Autorité alimentaire et vétérinaire du pays.

"Nordic Egg a importé deux tonnes d'oeufs brouillés dans des emballages de 10 kilos chacun contenant du fipronil, mais à des niveaux qui ne représentent aucun risque pour la santé. Ceux-ci ont été rappelés", a déclaré l'agence dans un communiqué dont l'AFP a eu connaissance.

Jeudi, elle avait annoncé que 20 tonnes d'oeufs écailés d'un fournisseur belge avaient été reçus par une société danoise. Les tests avaient montré des traces de fipronil dans les oeufs, mais pas à un niveau nocif pour la santé humaine. Ceux-ci ont été vendus principalement à des cafétérias, des cafés et des traiteurs, avait alors déclaré l'agence.

Fermes "bloquées" dans 4 pays, dont la France

Selon la Commission européenne, des fermes sont toujours "bloquées" dans quatre pays où "on a confirmé la présence de l'utilisation illégale de ce produit": la Belgique et les Pays-Bas, d'où est partie la crise, ainsi que l'Allemagne et la France.

Les autres pays de la liste (Suisse et Hong Kong) "ont reçu des exportations en provenance de ces quatre pays", a-t-elle ajouté.

Réunion le 26 septembre pour "tirer les leçons de la crise"

La Commission a également annoncé vendredi qu'elle réunirait les pays concernés lors d'une réunion destinée à "tirer les leçons" de la crise, a priori le 26 septembre.

A l'origine de l'affaire, l'utilisation du fipronil - un antiparasite pourtant strictement banni dans les élevages de poules par l'Union européenne - par des sociétés de désinfection intervenant dans des exploitations agricoles.

Les enquêtes menées en Belgique et aux Pays-Bas se sont accélérées jeudi, menant à l'arrestation de deux dirigeants d'une entreprise néerlandaise qui a vraisemblablement appliqué le produit dans des poulaillers, lors d'un traitement contre le pou rouge.

Le scandale avait démarré de façon retentissante la semaine dernière par le retrait de millions d'oeufs des supermarchés allemands et néerlandais.

Le fipronil un produit autorisé pour les animaux domestiques

Le fipronil est couramment utilisé contre les poux et tiques sur les animaux domestiques, mais interdit dans la chaîne alimentaire. A haute dose, il peut provoquer des troubles neurologiques et des vomissements. Les œufs contaminés présentent a priori des risques limités pour la santé du consommateur.

(*) Nombre d'œufs ou tonnes d'œufs ? Comment s'y retrouver... Si l'on considère que le poids moyen d'un œuf est 60 gr, les 22 tonnes évoquées ici représentent environ 366.000 œufs.