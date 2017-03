Unilever va céder pour près de 7 milliards d'euros de marques alimentaires

Unilever se prépare à vendre pour six milliards de livres sterling (6,9 milliards d'euros) de marques alimentaires, selon la presse dominicale britannique. Le géant anglo-néerlandais des produits de grande consommation a décidé de céder ses marques de produits à tartiner comme la margarine Flora et beurre Stork, croit savoir le Sunday Times. De son côté, le Sunday Telegraph, qui cite aussi ce chiffre de six milliards de livres, ajoute que l'activité de produits à tartiner ("spreads") pourrait intéresser des fonds de capital-investissement Bain Capital, CVC ou Clayton Dubilier and Rice.

Unilever n'a pas dans l'immédiat donné suite à une demande de commentaire. Le fabricant des soupes Knorr, du savon Dove et des glaces Ben & Jerry's a repoussé le mois dernier une offre d'achat surprise de 143 milliards de dollars (133 milliards d'euros) de l'américain Kraft Heinz. Dans la foulée, Unilever a lancé une revue stratégique qui vise à identifier de nouvelles économies et à mieux rémunérer les actionnaires.

(avec Reuters)