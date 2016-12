Faurecia met la main sur la branche connectivité automobile de Parrot

"C'est un grand pas de Faurecia dans l'électronique connectée automobile", résume à La Tribune une source interne de l'équipementier automobile français. Ce dernier vient d'annoncer être entré en négociations exclusives pour mettre la main sur la branche automobile du groupe Parrot.

20% du capital, puis 100%

Pour être plus précis, Faurecia va participer à une augmentation de capital qui lui octroiera 20% du capital de Parrot Automotive, valorisant celui-ci à 100 millions d'euros. Selon le communiqué de Faurecia, le but est de s'emparer, à terme, de 100% de l'entité.

Celle-ci serait intégrera à la branche systèmes intérieurs de véhicule de l'équipementier, dont il revendique la première place mondiale. Avec Parrot Automotive, Faurecia veut aller plus loin et proposer des solutions connectées à travers des cartes électroniques, cartes pour téléphonie et autres médias... Faurecia veut également proposer des applications et plateformes qui doivent permettre de lier l'électronique à bord avec le monde de la connectivité.

Faurecia va miser sur le software

Cette acquisition correspond à la stratégie de Faurecia de transformer sa branche systèmes intérieurs vers des activités beaucoup plus riches en valeur ajoutée. Son projet de "cockpit du futur" est précisément tourné vers l'électronique embarquée et connectée. De la planche de bord à la console centrale en passant par les sièges... Faurecia veut pouvoir proposer des solutions de connectivité, et grâce à Parrot Automotive, aller encore plus loin avec des applications logicielles, dit d'infotainment. Il s'agit d'offrir de meilleures interfaces pour intégrer les nouveaux objets connectés que sont les tablettes, smartphones et autres...

Une concurrence accrue des géants de l'électronique

Pour Parrot, Faurecia est une fantastique porte d'entrée vers les nombreux clients de Faurecia présent dans le monde entier, et fournisseur des plus grands groupes automobiles mondiaux. De son côté, Faurecia réagit à la montée en charge des Samsung, Apple et Google dans le domaine de la connectivité automobile dans lequel ils nourrissent d'ambitieux projets. Samsung a récemment racheté, pour 8 milliards de dollars, l'américain Harman, le pendant américain de Parrot...