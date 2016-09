Mercedes ouvre le front contre Tesla avec son éco-système électrique

Il est 18h au stand Mercedes du Mondial de l'automobile de Paris, et un homme aux cheveux blancs s'avance discrètement vers l'EQ, le concept-car qui préfigure la gamme électrique de la marque allemande. Cet homme s'attarde longuement avant de s'asseoir derrière le volant de ce SUV futuriste à la calandre lumineuse et cerclé d'un bleu électrique reconnaissable de très loin. Près de 30 minutes plus tard, Matthias Müller, puissant PDG du groupe Volkswagen, se décide enfin à quitter le stand Mercedes. L'histoire ne dit pas s'il a été impressionné par l'EQ. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Mercedes a frappé un grand coup avec son programme électrique.

"C'est plus qu'un concept car, c'est tout un eco-système que nous souhaitons construire autour de la voiture électrique", explique Pierre-Edouard Appeyroux, responsable produit chez Mercedes.

Tesla en ligne de mire

Mercedes annonce une dizaine de modèles 100% électriques construits à partir d'une même architecture modulable entre 2020 environ et 2025. Des SUV, des berlines, des coupés et même des cabriolets pourront être dessinés sur cette base qui sera adaptable en longueur. "L'objectif est d'offrir sur ces modèles électriques des performances proches des standards de Mercedes", explique Pierre-Edouard Appeyroux.

Ainsi, l'autonomie visée sur le SUV présenté au salon est de 500 km, 408 chevaux et un couple de 700Nm, soit l'équivalent de ce que propose une motorisation AMG RS. Autrement dit, Mercedes prépare la riposte à Tesla, la marque américaine qui a percé avec ses voitures de luxe 100% électriques. Celle-ci avait d'ailleurs immédiatement riposté en août, après les rumeurs de presse (lire ici) annonçant le programme électrique de Mercedes en dévoilant une Model S P100D, avec 700km d'autonomie.

Des accumulateurs d'énergie

L'avenir dira si Mercedes voudra entrer dans cette surenchère. En attendant, elle a indiqué vouloir proposer une solution électrique très en amont avec des accumulateurs d'énergie que les particuliers pourront installer chez eux, et qu'ils pourront alimenter par des panneaux solaires. Cette solution ressemble également à ce que propose déjà Tesla. Enfin, le programme de la marque allemande comporte un ambitieux volet connectivité intégré pour faire de la gamme EQ, des voitures électriques et connectées. "L'idée est de mêler ces univers dans un éco-système", explique Pierre-Edouard Appeyroux.

L'EQ qui sera commercialisé avant 2020 se veut résolument moderne et offensive. Les marques premium, qui snobaient la technologie électrique il y a peu, ont ainsi décidé de se lancer dans la bataille, au premier rang desquels donc Mercedes, mais également le groupe Volkswagen qui vient de présenter l'I.D., mais aussi Audi et Porsche qui avaient déjà dévoilé de très ambitieux concept cars. Matthias Müller ne pouvait donc pas se priver d'étudier à la loupe, le concept Mercedes...