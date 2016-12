Cinq chiffres surprenants sur le salaire des footballeurs

Les clichés ont la vie dure. Il est en effet difficile de se défaire de ses idées préconçues, et lorsqu'on parle du monde du football et de ses protagonistes, celles-ci sont légions. Les footballeurs sont ainsi souvent décrits comme trop payés, pourris gâtés ou encore déconnectés des réalités. Pourtant, lorsque l'on se penche sur le rapport mondial sur l'emploi 2016 de la FIFPro (Fédération internationale des footballeurs professionnels), dont les résultats ont été publiés le 29 novembre 2016, on s'aperçoit que la réalité du terrain est bien différente de ces clichés.

1.000 dollars

45% des footballeurs mondiaux gagnent moins de 1.000 dollars par mois. On est donc très loin des millions que gagnent en réalité une très petite minorité des footballeurs professionnels (voir le dernier chiffre-clé). 21% d'entre eux ont même un salaire inférieur à 300 dollars par mois... Ce chiffres est toutefois à relativiser, l'étude se basant sur des footballeurs de plusieurs continents, y compris de pays où le salaire moyen est très bas, et le coût de la vie aussi. Mais si l'on se concentre sur l'Europe, où les écarts sont plus contenus, le taux de footballeurs gagnant moins de 1.000 dollars par mois est quand même de 32%.

1 mois

41% des joueurs professionnels ont fait l'amère expérience de voir leur salaire payé avec au moins un mois de retard. Pour 19,20% d'entre eux, le retard peut même aller jusqu'à 3 mois. En Europe, 35% des footballeurs ont connu un retard de paiement alors que ce taux monte à 55% en Afrique.

700

C'est le nombre de joueurs ayant répondu à l'étude s'étant déclarés victimes de pressions au moment de la résiliation de leur contrat ou de son renouvellement. Ces pressions prennent souvent la forme d'une mise à l'écart, le joueur étant obligé de s'entraîner seul, sans ses coéquipiers. Ce qui n'a aucun sens pour un sport collectif, faut-il le préciser. Ces 700 joueurs représentent 6% des personnes interrogées.

22,6 mois

C'est la durée moyenne d'un contrat signé par un footballeur, soit un peu moins de deux ans. Les contrats de très longue durée sont réservés aux joueurs de très haut niveau, chéris par leurs clubs afin de repousser les avances des autres formations, ou pour faire monter les enchères. Beaucoup de joueurs enchaînent les contrats de courte durée tout au long de leur carrière, elle-même souvent très courte.

2%

C'est la partie immergée de l'iceberg, ceux dont on parle beaucoup et qui nourrissent les plus grands fantasmes : seulement 2% des joueurs interrogés gagnent plus de 720.000 dollars par an (60.000 euros par mois). En comparaison avec le premier chiffre de l'article, on s'aperçoit donc que cela ne représente qu'une infime partie de la sphère du football professionnel.

