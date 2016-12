La folie Pokémon Go, pas si bénéfique pour la santé

Le jeu de réalité augmentée développé par Niantic est devenu un véritable phénomène de société avec des retombées dans le domaine économique et celui de la santé. (Crédits : Reuters)

L'application Pokemon Go, qui a atteint la barre des 500 millions de téléchargements, permettrait selon une étude britannique d'accroître l'activité physique. Mais de manière limitée. La pokémania qui touche encore aujourd'hui plus de 20 millions d'utilisateurs dans le monde ouvre par ailleurs, avec la réalité augmentée, de nouvelles perspectives dans les domaines économique et de la santé.