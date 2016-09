Autocars : fin du contrat de Flixbus avec Megabus

"Flixbus a notifié à Megabus.com SAS qu'elle souhaitait la cessation par cette dernière de l'exploitation (des) lignes en son nom" en France". Voici ce qu'a indiqué l'autocariste dans un communiqué vendredi soir.



Pour rappel, Megabus, filiale du groupe de transports britannique Stagecoach, avait cédé fin juin toutes ses activités en Europe continentale à l'allemand Flixbus, son unique client, qui les avait reprises en sous-traitance.

Lire : Le marché des autocars se concentre à toute vitesse

Un travail d'optimisation terminé

Le repreneur a mené "un travail d'optimisation qui est terminé", a confirmé à l'AFP Pierre Gourdain, directeur de Flixbus France.



Sur les lignes en doublon, les sous-traitants locaux ont ainsi été préférés à l'ancien concurrent. "Nous avons donné la priorité à nos partenaires sur nos lignes françaises", explique-t-il.

Incertitude sur les emplois

La fin prochaine de ce contrat a conduit les dirigeants de Megabus.com SAS à engager "une procédure d'information et de consultation de ses représentants du personnel, portant sur le devenir de son activité".



La société exploite 34 autocars et emploie 170 salariés à Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Paris.



"On fera tout notre possible pour les aider", assure M. Gourdain, ajoutant recevoir "beaucoup de demandes de nos partenaires qui cherchent des chauffeurs".



Megabus.com SAS pourrait aussi se tourner vers les concurrents de Flixbus, Ouibus (filiale de la SNCF) et Isilines (filiale de Transdev), qui ont également recours à des sous-traitants.



(Avec AFP)