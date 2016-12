Gare du Nord : le trafic ferroviaire totalement interrompu

La circulation de l'ensemble des trains au départ de la gare du Nord (grandes lignes, RER et trains de banlieue) est totalement interrompue depuis 13H20 à la suite d'une panne électrique, a annoncé la SNCF sur son site internet.

"Une panne d'alimentation électrique perturbe le trafic à Paris-Nord. Le trafic est totalement interrompu depuis 13H20", selon le message de l'entreprise publique. Dans un autre message posté sur les réseaux sociaux, la SCNF précise que la panne fait suite à un arrachement de caténaire.

"Toutes nos équipes sont mobilisées pour procéder aux réparations et permettre un retour à la normale le plus rapide possible", écrit la SNCF sur son site internet.

Le trafic du RER B désormais totalement interrompu

Le trafic du RER B, déjà suspendu depuis mardi matin entre la gare du Nord et l'aéroport de Roissy, est désormais totalement interrompu et ce "jusqu'à 17 heures", précise la SNCF. Les lignes D, H et K sont également concernées.

Cette nouvelle panne tombe au deuxième jour de la mise en place de la circulation alternée à Paris et dans sa banlieue en raison d'un pic de pollution. Elle se rajoute également à un incident distinct de caténaire intervenu mardi matin sur la ligne de RER B, qui traverse l'Ile-de-France du nord au sud et transporte près de 900.000 voyageurs par jour, au niveau d'Aulnay-sous-Bois. La reprise du trafic entre cette gare et l'aéroport de Roissy, retardée plusieurs fois depuis mardi, devait se produire à 16 heures.

(Avec AFP)