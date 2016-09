Silver Economy : Famileo décline son service à domicile

En zone rurale comme en zone urbaine, le lien familial est un des piliers du bien-être des personnes âgées. La problématique se pose aussi bien au sein des maisons de retraite et des résidences pour séniors, qu'en dehors. Mais si un petit coucou régulier associé à une photo, ou l'annonce visuelle de la première dent du dernier-né font toujours plaisir, les grands-parents n'utilisent pas forcément les tablettes et les smartphones dont sont adeptes leurs enfants et petits-enfants. A l'heure où lettres manuscrites et cartes postales se font rares, le service Famileo, imaginé par la startup malouine Entourage Solutions, veut combler ce fossé numérique et réconcilier les modes de communication de chacun.

Conçue comme un réseau social familial, fermé et sécurisé, et sans publicité, cette application web permet aux personnes âgées de recevoir une gazette papier personnalisée et contenant les photos et les messages envoyés par leur famille. Les proches, quant à eux, peuvent suivre ce qui se passe à la maison de retraite grâce à un fil d'actualité.

Déployé depuis septembre 2015 dans quelque 200 Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes), résidences services et maisons médicalisées en France, où la gazette est imprimée de façon hebdomadaire, le service sera lancé mi-octobre à destination du grand public.

Un tarif moyen en dessous de 10 euros

« La formule grand public sera accessible via notre site web. Pour ce passage à une phase industrielle, nous finalisons les tests et retours avec des familles pilotes et des imprimeurs", précisent les cofondateurs Tanguy de Gelis et Armel de Lesquen, respectivement président et directeur général de l'entreprise [de gauche à droite sur la photo ci-dessous]. "Les gazettes seront de taille différente en fonction de la production des familles et envoyées le lundi par la poste. »

Misant sur l'approche des fêtes de Noël, les deux associés prévoient trois formules : une gazette par semaine, une tous les 15 jours pour un tarif de moins de 10 euros, ou une tous les mois.

« En lançant notre service il y a un an, nous avions sous-estimé l'impact qu'une telle gazette procurait aux personnes âgées. Cela traduit une attention, c'est un cadeau que l'on reçoit et qui crée aussi une émulation au sein de l'ensemble de la famille », ajoutent les jeunes dirigeants.

550 établissements Korian équipés en 2017

Venue de l'exemple personnel d'une grand-mère qui affectionne les cartes postales, l'idée de Famileo a mis deux ans à éclore. Tanguy de Gelis et Armel de Lesquen ont l'expérience de directions financières au sein des groupes Roullier et LVMH : ils affinent donc leur projet sur les plans financier et technique tout en validant sa pertinence auprès de praticiens, de gériatres et de directeurs de maisons de retraite en Ille-et-Vilaine.

La société Entourage Solutions est fondée en octobre 2014, avec, à son capital, des partenaires comme les sites Aquarelle.com (fleurs en ligne) et MonAlbum.fr (albums photo). A l'issue du lancement en juillet 2015 d'une version bêta de Famileo, marque commerciale d'Entourage Solutions, la commercialisation du service démarre en septembre dans une quinzaine d'établissements ruraux et urbains d'Ille-et-Vilaine.

« En janvier 2016, la solution était installée dans 40 établissements. Le bouche-à-oreille nous a aussi permis de progresser en dehors du département, et de concrétiser avec plusieurs groupes. 2016 est l'année du déploiement. Nous relions, pour un prix accessible y compris pour une petite structure, les résidents et leurs familles dans plus de 200 établissements. »

Famileo, dont le tarif d'abonnement varie entre 50 euros et 90 euros HT par mois (70 euros pour 50 à 120 personnes) a ainsi signé avec le groupe européen Korian qui doit déployer le service, sous marque blanche, pour la fin de l'année en France, et en 2017 en Europe (Italie, Allemagne...). A terme, ce sont 550 Ehpad qui seront connectés au service. La startup a aussi équipé 46 établissements hospitaliers pour personnes âgées du groupe LeNoble Age (LNA Santé), 25 résidences services Les Jardins d'Arcadie et de nombreux établissements indépendants en France.

L'accord avec Korian devrait faciliter l'exploitation internationale de Famileo, mais l'entreprise veut aussi séduire d'autres groupes et établissements indépendants en France, avec l'ambition de devenir « l'outil de référence sur le lien familial et intergénérationnel ».

Vers de nouveaux marchés

Famileo, qui évalue son taux de succès à 80%, vise 2.000 à 3.000 clients d'ici à deux ans. Aujourd'hui constituée de cinq personnes, elle devrait en compter une dizaine dans quelques mois pour assurer la croissance de son offre à domicile.

Implantée à la pépinière Odyssée du parc Atalante Saint-Malo et accompagnée par le dispositif Emergys de Rennes Atalante, la jeune pousse a anticipé l'ouverture vers le grand public également sur le plan technique. En collaboration avec l'entreprise de logiciels rennaise Mobizel, installée dans les bureaux de la French Tech Rennes Saint-Malo, elle a enrichi son service et ses fonctionnalités, proposant aux familles un outil plus personnalisé et plus simple d'utilisation. Demain, c'est une boutique (fleurs, chocolats...) qui ouvrira.

Bien que membre du cluster Silver Valley d'Ile-de-France, Famileo réfléchit déjà à étendre son concept à d'autres marchés liés à la dépendance comme ceux liés au handicap mais réfléchit à se développer dans de toutes autres directions comme l'armée et notamment les opérations extérieures ("opex").

Par Pascale Paoli-Lebailly, à Rennes

@pplmedia35