Galis, le spécialiste du stand d’exposition sur mesure

Pour participer à un salon, faites appel au spécialiste Galis

Nouer de nouveaux contacts commerciaux, agrandir sa base de données, se faire connaître, développer son image, promouvoir de nouveaux produits ou services, rencontrer de nouveaux fournisseurs ou sous-traitants : un salon professionnel est un vecteur incontestable de toute stratégie marketing, pour une entreprise naissante comme pour une véritable institution de son secteur.

Pour être vus et remarqués dans un salon, comme pour véhiculer une image de professionnalisme, vous devez attirer vos clients et savoir répondre à leurs interrogations, des plus légitimes aux plus farfelues. Tout cela nécessite bien sûr une bonne analyse et une bonne préparation.

L'élément incontournable est le design de votre stand d'exposition. C'est la première image de votre entreprise. Un bon stand peut attirer, par la qualité de son design et son esthétique. Il véhicule une image de dynamisme, de sérieux, de créativité. Bien conçu, il peut également faciliter le travail des personnes qui le tiendront.

Pour cela, il est primordial de faire appel à un standiste de renom et d'expérience. Galis, le spécialiste du stand d'exposition depuis 1973 allie un savoir-faire inégalé en conception et réalisation de stand sur mesure : avec son bureau d'étude et son atelier de menuiserie intégrés, Galis réunit toutes les compétences pour vous garantir dans les délais la création du stand événementiel qui fera la différence et vous permettra de performer lors de vos salons professionnels.

Les valeurs d'un standiste d'exception

« Nos mots d'ordre sont : l'intégrité, le respect, l'esprit d'équipe... et le sourire ! qui se retrouve dans notre logo. »

Galis, agence certifiée ISO 20121, est implantée à Paris, à Lyon et à Bordeaux, ainsi qu'au Maroc avec son agence de Casablanca. Sous la houlette de Nathalie et Fabrice Laborde, frère et sœur qui ont repris la société en 1994 pour lui donner un nouvel élan, Galis est devenu le standiste français réputé en conception et développement de stand d'exposition sur mesure.

« Nous avons la volonté de transmettre cette notion de service et d'excellence », affirme Nathalie Laborde. « Nos collaborateurs, choisis pour leurs compétences pointues et leur talent authentique, ont la volonté ancrée de donner le meilleur, de faire du succès de nos clients leur propre succès », ajoute-t-elle.

Engagement écologique et responsabilité sociétale

Conforme à ses valeurs de solidarité et soucieuse d'avancer dans le sens du développement social et écologique, Galis s'engage pour s'améliorer chaque jour en respectant les normes les plus strictes de sécurité.

L'activité de menuiserie est une activité éco-durable dans son ADN. Les matériaux et prestations employés permettent une faible consommation de matières premières pures ou non recyclées.

Les axes du standiste pour préserver la planète :

- Utilisation de matériaux éco-responsables

- Utilisation de solution d'éclairage peu énergivores

- Usage limité de transport long coûteux en CO2

Pour cela, Galis a choisi pour la réalisation de stand de salon une implantation nationale des ateliers de menuiserie.

Le Design Studio : au cœur de la conception

Le Design Studio Galis, c'est une équipe de huit designers et une Directrice artistique, tous issus d'école de Design. Ils créent, dessinent, échangent pour présenter au client le projet qui répondra à ses attentes. Depuis le recueil du brief client jusqu'à la forme retenue, un process cadré vient certifier une approche entièrement tournée vers la satisfaction du client, et au-delà, dans un souci permanent d'originalité et d'innovation.

Choix des matériaux, orientation, implantation du stand, respect de normes ISO et éco-responsables, tout est mise en œuvre pour aider le client à se démarquer grâce à son stand.

Un métier tourné vers l'avenir

En constante évolution, le métier de standiste connait depuis plusieurs années une forte mutation. Tout doit être pensé pour être en cohésion avec la stratégie de communication de l'entreprise. L'activité de conseil en stratégie d'exposition et en design d'espace monte en puissance et permet à Galis d'intervenir de plus en plus en amont de la stratégie marketing de ses clients.