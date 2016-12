Netflix : comment télécharger ses films et séries pour les regarder hors-ligne

L'option devrait ravir les habitués des transports en commun et des grands voyageurs. La plate-forme de streaming Netflix permet désormais à ses utilisateurs mobiles de télécharger leurs séries et films pour les regarder ensuite hors ligne, a-t-elle expliqué dans un post de blog publié le 30 novembre. Déjà disponible chez son rival, la fonctionnalité est plus que bienvenue. Entièrement gratuite, l'option est disponible sur la dernière version en date des applications iOS (versions 8.0 et supérieures) et Android (versions 4.4.2 et supérieures).

"Alors que de nombreux membres apprécient regarder Netflix chez eux, nous avons souvent entendu dire qu'ils aiment continuer de regarder frénétiquement leur Stranger Things (un gros succès Netflix qui a séduit public et critique, ndlr) en avion ou dans d'autres endroits où l'Internet est cher et limité", raconte Eddy Wu, direction de l'innovation produit dans le communiqué.

Pour télécharger un épisode ou un film, rien de plus simple. Avant toute chose, il vaut mieux d'abord choisir la qualité des vidéos à télécharger dans les paramètres de l'application. La qualité "standard" offre "une résolution vidéo inférieure nécessitant moins d'espace de stockage et son téléchargement est plus rapide", comme l'explique Netflix sur son centre d'aide. La qualité "optimale" nécessite quant à elle plus d'espace et donc de temps de téléchargement. Il faut donc choisir la qualité en fonction de l'espace disponible sur votre appareil. En cas de doute, pas de panique, il est toujours possible de supprimer le contenu stocké dans l'application.

En ce qui concerne le téléchargement même, il faut soit passer par la nouvelle catégorie "Disponible en téléchargement" dans le menu de l'application, soit directement taper le nom d'une série ou d'un film dans la barre de recherche et vérifier la présence du logo associé à côté. Celui-ci est facilement reconnaissable puisqu'il s'agit du logo générique utilisé par toutes les applications et services web : une flèche verticale pointant vers le bas collée à un trait : .



Crédits : Netflix.

Le contenu téléchargé est ensuite accessible dans la catégorie "Mes vidéos" via le menu de l'application et il n'y a plus qu'à tapoter dessus pour lancer la vidéo.

Tout le catalogue n'est pas téléchargeable

Tout le contenu de Netflix n'est toutefois pas (encore ?) concerné par cette nouvelle option. "Beaucoup de vos séries et films favoris en streaming sont déjà disponibles en téléchargement", écrit Eddy Wu, précisant qu'il y a plus à venir. On retrouve évidemment dans les premières disponibilités les séries produites par Netflix, comme Orange is the New Black, The Crown - la dernière super production sur la jeunesse de la reine d'Angleterre Elizabeth II - ou Narcos, qui raconte la vie de Pablo Escobar, mais d'autres seront rajoutées au fur et à mesure.

Interrogé par le site spécialisé Recode, un représentant de Netflix a néanmoins précisé que la fonctionnalité ne concerne par les séries et films de Disney, comme Zootopia (disponible sur le catalogue américain), mais également co-produit par le géant américain comme les séries de super-héros Marvel, Daredevil ou Jessica Jones. Il y a peu de chance que cela change un jour mais sait-on jamais... Rappelons qu'en 2014, le responsable de la communication chez Netflix, Cliff Edwards, avait déclaré que le téléchargement pour regarder hors-ligne "n'allait jamais se faire" sur la plateforme, et qu'elle l'a désormais adopté. D'ici là, les abonnés peuvent toujours se consoler en (re-)visionnant l'intégrale des saisons de House of Cards.