Quand l'industrie du Bitcoin pénètre les montagnes tibétaines

Dans les hauteurs du plateau tibétain, difficile d'imaginer que sont "minés" chaque jour des bitcoins. Placées dans un bâtiment non loin d'une centrale hydroélectrique entourée des sommets les plus hauts du monde, entre Kongyu et la ville de Kangding, des centaines de microprocesseurs valident pourtant chaque jour des milliers de transactions de la première crypto-monnaie mondiale à travers une série de calculs, recevant en contrepartie des bitcoins, raconte dans un long reportage le Washington Post.

À l'origine, les entreprises privées ayant financé la construction de cette centrale hydroélectrique à l'ouest du Sichuan prévoyait de revendre l'électricité produite sur le réseau national, mais la ralentissement économique chinois en a décidé autrement. Tant mieux pour le site d'échange - depuis avril 2016 - et de stockage de bitcoins HaoBTC qui peut ainsi faire tourner sa "mine" encore en construction à moindre frais, tant ces opérations consomment de l'électricité.

Sur ses trois sites de minage, tous situés dans les montagnes tibétaines, la plateforme ouverte en 2014 compte 10 employés rémunérés environ 6.000 yuans (800 euros), a expliqué au Washington Post Eric Mu, directeur du marketing de HaoBTC. Un salaire bas mais jugé "décent" dans cette région du monde.

Visite d'une "mine" de bitcoins par Eric Mu en juin 2016. Crédits : Eric Mu, via Youtube.

À l'intérieur de ces "mines", les ventilateurs tournent en continu. Même l'air frais des plus de 2.000 mètres d'altitudes et les relativement basses températures des hauteurs tibétaines - de -6° à 12° l'hiver et de 11° à 22° l'été - ne suffit pas à refroidir les pièces où sont entreposés les équipements informatiques, plus de 11.000 au total. De quoi assurer la production de plus de 80 bitcoins, soit environ 43.500 euros au cours actuel (544,39 euros le bitcoin).

La Chine, centre névralgique du Bitcoin

Des sites du genre, la Chine en compte plusieurs dizaines, voire centaines, gérées par des plateformes parfois similaires à HaoBTC, parfois bien plus importantes comme F2Pool qui a miné à elle seule 26,3% des blocs de Bitcoin entre mai et juin 2016. Depuis sa création en 2009, le Bitcoin s'est largement répandu et a connu un succès fulgurant en Chine qui est en devenu petit à petit le centre névralgique. Sur ce marché à 9,7 milliards de dollars, le pays compterait pour 70% des capacités mondiales de "minage" et des transactions d'après le Washington Post. Un chiffre contestable : une analyse de Chanalysis pour le New York Times a estimé en juillet que 42% des transactions en Bitcoin de l'année s'étaient déroulées en Chine.

Dopé par l'intérêt chinois et les spéculations, le Bitcoin avait franchi en novembre 2013 le seuil symbolique des 1.000 dollars, après avoir vu sa valeur quintupler en l'espace de quelques semaines. Le prix s'était toutefois effondré en décembre, après que le gouvernement chinois a averti que le Bitcoin n'était pas une "authentique devise" et n'avait pas de "cours légal" avant d'interdire aux plateformes de paiement toute opération en Bitcoin. Depuis, les usages se sont multipliés et de plus en plus d'entreprises acceptent la monnaie virtuelle comme moyen de paiement.

