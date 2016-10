Smartphone : la guerre des objectifs est déclarée

Les géants du mobile font tout pour que leurs clients réussissent leurs selfies. Double capteur, performances en basse luminosité, réglages manuels, les innovations se multiplient ces derniers temps à l'image de ces nouveaux modèles :

P9 : fruit de la collaboration entre Huawei et Leica

Le terminal est équipé d'un double capteur de 12 mégapixel réalisé par le constructeur d'appareils photo haut de gamme Leica. Il promet un rendu professionnel en permettant de régler la vitesse d'obturation et d'enregistrer des images au format RAW. (Crédits : Huawei)

L'iPhone 7 : grâce à qui Apple rattrape son retard

Après avoir permis la prise de photo en 4K avec l'iPhone 6s, Apple poursuit l'amélioration de ses terminaux. Les iPhone 7 et 7 Plus sont équipés d'un double capteur, offrent une plus grande ouverture - pour les photos à basse luminosité ou pour réaliser des flous - et une stabilisation optique. (Crédits: Reuters/Beck Diefenbach)

Google Pixel : le meilleur du marché

Google a mis l'accent sur l'appareil photo notamment équipé de deux tons de flash. Le terminal a reçu la meilleure note de la part DxOMark, un service de notation français de référence sur les logiciels dédiés à la photographie. (Crédits: Google)

90% des photos en ligne sont prises avec un smartphone

Il faut dire qu'à l'heure des réseaux sociaux, impossible de se passer de son smartphone pour faire un selfie en vacances ou en soirée. Sur les 2.500 milliards de photos stockées et partagées en ligne cette année, la quasi-totalité (90%) sont prises avec un smartphone, selon les prévisions du cabinet Deloitte.

"L'appareil photo est l'un des composants clés pour un smartphone, et les vendeurs font beaucoup d'efforts là-dessus pour continuer à intéresser les clients. Les gens s'attendent à utiliser leur téléphone pour prendre des photos de haute qualité", analyse Annette Zimmermann, analyste chez Gartner, dans les colonnes du Financial Times.

Résultat, les téléphones finissent par grignoter les parts de marché des fabricants d'appareils photo. La transition de l'argentique au numérique avait relancé les ventes. Mais la popularité des smartphones a fini par contracter le marché. Poursuivant sa baisse, le nombre de boîtier vendu a chuté d'un quart entre 2014 et 2015, selon l'institut Gfk. "Quand vous avez un smartphone, cela ne sert plus à rien d'aller vers un compact à 200 ou 300 euros", commentait alors Christian Moulin, directeur Leica France, dans les colonnes des Echos.

Bientôt un outil pour les professionnels ?

Pour surmonter cette concurrence, la plupart des fabricants d'appareils photo misent sur la montée en gamme, mais aussi sur les hybrides. D'autres décident de contre-attaquer. Si Leica a joué la collaboration avec Huawei pour le P9, le célèbre fabricant d'appareil photo Kodak a carrément misé sur la production d'un smartphone. Baptisé Ektra et présenté le 20 octobre, le terminal est équipé d'un capteur de 21 mégapixels à l'arrière et 13 mégapixels à l'avant, une qualité bien au-dessus du marché et proche des réflexes numériques d'entrée de gamme.

Le Kodak Ektra est fabriqué par le britannique Bullitt group. (Crédits : Kodak)

La stratégie est ambitieuse, mais pourrait s'avérer payante. Si les smartphones ne sont pas la norme chez les professionnels de la photo et de la vidéo, leur entrée dans le milieu n'est pas impossible dans les prochaines années. Alors que certains appareils proposent déjà des images en 4K, les futurs smartphones pourraient shooter en 8K, soit la résolution des caméras numériques utilisées dans le cinéma ! À quand le premier blockbuster tourné avec un téléphone ?