Combien l'économie collaborative rapporte-t-elle aux Français ?

C'est plus que du beurre dans les épinards. Selon un étude réalisée par CSA pour Cofidis dont les résultats ont été publiés le 12 janvier 2017, l'économie collaborative rapporterait en moyenne 495 euros par an aux Français. Et de plus, elle serait utilisée par 95% des Français en tant que consommateur et par 81% d'entre eux en tant que "vendeur" (hôte Airbnb, conducteur Blablacar, vendeur sur leBoncoin). La pratique est même "régulière" pour 62% d'entre eux.

Pour arriver au chiffre de 495 euros, l'étude additionne le montant moyen qui a été économisé par les utilisateurs de l'économie collaborative, soit 257 euros, et la somme gagnée en vendant leurs biens ou en proposant leurs services : 238 euros par an en moyenne. Le gain obtenu par l'économie collaborative est donc considéré dans un sens très large, car il peut inclure des choses aussi diverses que la vente d'un meuble sur leboncoin ou l'économie réalisée en prenant un covoiturage au lieu d'un train pour le même trajet.

Cela cache donc probablement des réalités très diverses : un propriétaire qui loue son appartement parisien sur Airbnb pendant plusieurs semaines par mois pourra aisément dépasser ce montant alors que de nombreux Français se limiteront à quelques utilisations de l'économie collaborative par an, et devront donc se contenter d'un gain bien moins important.

Les jeunes y voient une solution d'avenir pour leurs revenus

Sans surprise, ce sont les jeunes et les catégories socio-professionnelles supérieures (CSP+) qui font le plus appelle plus à l'économie collaborative. La quasi-totalité (98%) des 25-34 ans ont ainsi utilisé au moins une fois un de ces services dans l'année et leur gain moyen s'élève à 613 euros par an. Chez les CSP+, le gain moyen s'élève à 686 euros par an, pour un taux d'utilisation de 96%.

Il est donc logique de voir ces deux catégories de la population être celles qui placent le plus d'espoir dans cette économie. Ainsi, selon 4 jeunes de 25-34 ans sur 10, la consommation collaborative pourrait constituer une part non négligeable de leurs revenus dans le futur. Ce taux est également plus élevé chez les CSP+ (32%) que sur l'ensemble de la population (26%). Reste à savoir si le fait de se reposer sur l'économie collaborative est un réel motif d'espoir ou juste le signe d'une résignation quant à l'incapacité d'obtenir suffisamment de revenus grâce au monde du travail "classique"...

