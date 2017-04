La collecte du Livret A accélère sa hausse en mars

Le Livret A, malgré un taux de rémunération au plus bas, continue de séduire les épargnants. (Crédits : © Charles Platiau / Reuters)

Passés le paiement du premier tiers de l'impôt et les soldes d'hiver, les particuliers renflouent traditionnellement leurs livrets d'épargne au mois de mars. L'année 2017 ne déroge pas à la règle avec une collecte positive pour le livret A et le livret de développement durable et solidaire (LDDS).