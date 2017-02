Le livret A commence 2017 en trombe

Après une très bonne année 2016, le livret A a démarré 2017 sur les chapeaux de roue, les dépôts ayant dépassé les retraits à hauteur de 2,89 milliards d'euros en janvier, selon des données publiées mardi par la Caisse des dépôts. A titre de comparaison, il avait fini janvier 2016 sur une décollecte nette de 810 millions d'euros. Cette bonne collecte de janvier 2017 fait donc suite à une collecte positive de 1,75 milliards d'euros sur l'année 2016, qui venait rompre avec deux années dans le rouge.

Un livret plus attractif qu'il n'y paraît

Depuis un an, il a retrouvé les faveurs des épargnants, malgré une rémunération de 0,75% qui se situe à son plus bas niveau historique. Dans un contexte de taux bas, qui touchent la plupart des placements (PEL, fonds en euros de l'assurance vie) et d'inflation faible, ce livret se révèle au final assez attractif, d'autant plus que les intérêts qu'il génère ne sont pas imposables. De plus, il est entièrement liquide, ce qui signifie que les fonds qui y sont placés peuvent être retirés à tout moment.

Pour sa part, le Livret de développement durable (LDD) a enregistré une collecte nette de 380 millions d'euros en janvier, après avoir connu une année 2016 un peu plus difficile que son cousin Livret A, avec une décollecte de 660 millions d'euros.

Au total, 364,2 milliards d'euros étaient placés fin janvier sur ces deux livrets, qui servent notamment à financer le logement social et des petites et moyennes entreprises.