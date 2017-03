Airbnb : autour de quelle station du métro parisien les prix sont-ils les plus élevés ?

De 28 euros pour la station Pierre Curie à 131 euros pour l'arrêt Alma-Marceau, les prix d'une nuitée sur Airbnb varient du simple au quadruple dans la capitale. La start-up Luckey Homes a publié une carte des loyers Airbnb qui se base sur le plan du métro parisien, après avoir publié les loyers moyens par arrondissement. "La représentation par station de métro permet de voir des variations de prix plus locales", estime Luckey Homes, et il est vrai que les variations de prix peuvent être importantes au sein du même arrondissement.

Dans le 18ème arrondissement, le prix moyen de la nuitée pour 1/2 personne varient donc de 49 euros Porte de la Chapelle à 70 euros à Abbesses, station emblématique du quartier très touristique de Montmartre. Dans le 16ème arrondissement, les écarts sont encore plus importants le 8ème arrondissement. Ainsi, une nuit dans un logement sur Airbnb coûtera en moyenne 60 euros autour de la station Exelmans, dans le sud du 16ème, contre 100 euros près de la station Iéna.

50.000 logements Airbnb passés au crible

Se baser sur la carte du métro pour montrer les variations de loyers n'est pas une nouveauté, Weroom l'avait déjà utilisé pour les prix de la chambre en colocation à Paris, Lyon, Lille et même Londres. Pour la colocation, la station de métro la plus chère était Trocadero, avec 1014 euros en moyenne pour une chambre, et la moins chère Porte de Montreuil avec 450 euros en moyenne.

Luckey Homes est une plateforme fondée en 2015 par trois Grenoblois afin d'apporter des solutions aux particuliers mettant en location leur logement sur des sites tels que Airbnb. Pour réaliser cette carte, Luckey Homes a passé 50.000 logements au crible, en ne retenant que les studios ayant au moins sept commentaires de voyageurs.