Immobilier ancien : les taux de crédit extrêmement bas dopent le marché

Toujours dopé par des taux de crédit extrêmement bas, le marché immobilier ancien vit une "parenthèse enchantée" estiment trois réseaux d'agences au vu de transactions qui continuent à s'étoffer, de prix contenus et de délais de transactions raccourcis. Le réseau Guy Hoquet L'Immobilier (450 agences), filiale du groupe Nexity, a vu ses volumes de ventes bondir de 16,2% en France au 3e trimestre 2016, comparé à la même période un an plus tôt, selon des chiffres publiés mardi.

Les taux n'ont jamais été aussi bas, les transactions bondissent

De son côté, le réseau Century 21 (850 agences, lui aussi filiale de Nexity) annonce mardi une progression de ses transactions de 9,8% sur la période, tandis que son concurrent Laforêt (700 agences) affiche une hausse de 14%.

"Les taux n'ont jamais été aussi bas, les banques offrent même à leurs clients de renégocier leurs crédits pour les aligner aux prix actuels du marché de l'emprunt, tandis que les prix, si on les compare aux années précédentes, sont dans une tendance baissière", observe Fabrice Abraham, directeur général de Guy Hoquet.

Parenthèse enchantée

Selon l'observatoire Crédit Logement/CSA, les taux d'intérêt des crédits immobiliers accordés aux particuliers par les banques en France sont tombés à 1,48% en moyenne en août.

"Nous vivons ce qu'on appelle une parenthèse enchantée" dit Fabrice Abraham.

"Ceux qui ont un projet d'achat réalisent que c'est la période idéale pour le réaliser", tandis que les vendeurs estiment qu'il est "temps de mettre leur bien en vente."

"Chacun cherche à profiter de ce contexte exceptionnel", renchérit Laforêt, jugeant la reprise du marché immobilier ancien "plus seulement annoncée, mais bien actée".

Délais de ventes plus courts et prix sages

Dans ce contexte porteur, les réseaux d'agences immobilières observent des délais de vente plus courts à l'échelle nationale : ils passent de 92 à 89 jours en moyenne chez Guy Hoquet, et 90 jours chez Century 21 (-5 jours). Dans la capitale, ces délais ont raccourci, à 65 jours (-2 jours) chez le premier, 67 jours (-5 jours) chez le deuxième.

Malgré cette activité soutenue, "les prix restent sages", observe Guy Hoquet, avec une progression de 1,5 % à 2.400 euros le mètre carré en France au 3e trimestre sur un an (+2,7 % à Paris à 8.149 euros le mètre carré mais +0,3 % en province). Century 21 parle de "hausse contenue de 2 %", à 2.459 euros le mètre carré en France - tandis que Laforêt enregistre +1,3 % à 2.774 euros le mètre carré en moyenne.

(Avec AFP)