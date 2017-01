Le simulateur d'impôt sur le revenu 2017 est disponible

2017 sera une année de transition pour l'impôt sur le revenu. Le prélèvement à la source sera mis en place dès le 1er janvier 2018 et l'administration fiscale commencera donc cette année à collecter les coordonnées bancaires. En attendant, vos obligations déclaratives et de paiement de l'impôt sur le revenu ne seront pas modifiées, à peu de choses près...

En effet, si le montant de votre impôt sur le revenu sera supérieur à 2.000 euros en 2017, vous devrez obligatoirement le payer par voie dématérialisée (sur le site impots.gouv ou via l'appli du même nom). Pour savoir si vous êtes concerné par cette obligation nouvelle, l'administration fiscale a relancé son simulateur d'impôt, disponible depuis le mardi 17 janvier sur le site impots.gouv.fr. Et cet outil s'est adapté aux nouveautés de l'année. Il vous dira donc si vous devez passer par le paiement en ligne mais aussi si vous faites partie des ménages qui bénéficient de la baisse d'impôt 2017 de 20%. Pour avoir votre estimation, vous devrez entrer un certain nombre d'informations personnelles (état civil, situation conjugale, personnes à charges) et, en toute logique, vos revenus de l'année 2016 ainsi que les éventuels réductions d'impôts auxquelles vous avez droit.

L'occasion de passer au prélèvement mensuel ?

Le simulateur d'impôt sur le revenu vous permettra également de savoir s'il est préférable d'opter pour le prélèvement mensuel ou le paiement à échéance (par tiers provisionnel). Vous pouvez passer à un de ces deux systèmes directement en ligne, toujours sur le site impots.gouv.fr. Si votre choix se porte sur le prélèvement mensuel, vous avez jusqu'au 30 juin 2017 pour en faire la demande.

Si c'est la première fois que vous envisagez de faire vos démarches fiscales en ligne, il vous faudra d'abord créer un espace personnel sur le site, en vous munissant des vos identifiants : votre numéro fiscal et votre numéro de déclarant en ligne, se trouvant en haut à gauche de la première page de votre dernière déclaration de revenus. Vous devrez également renseigner votre dernier revenu fiscal de référence, se trouvant lui sur votre dernier avis d'impôt sur le revenu.