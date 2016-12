Une application pour tout savoir sur sa retraite

Entre la régime de base et les régimes complémentaire, les trimestres et les points, comprendre comment fonctionne votre retraite n'est pas si évident. Bien conscient de cette complexité et d'un besoin de simplification, l'Agirc et l'Arrco ont lancé le 8 décembre 2016 une application mobile baptisée Smart'Retraite, présentée comme "indispensable et la plus pratique pour comprendre et prévoir sa retraite".

L'application s'adresse aux futurs retraités de tout âge, comme aux personnes déjà en retraite d'ailleurs, dès lors qu'ils cotisent au moins à l'Arrco (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés). L'Agirc, association générale des institutions de retraite des cadres, est donc comme son nom l'indique réservée aux personnes ayant, ou ayant eu, un statut de cadre dans leur carrière professionnelle. Téléchargeable gratuitement sur Apple Store (iOS/iPhone) et Google Play Store (Android), elle offre toute une série de fonctionnalité divisées en plusieurs catégories.

"Comprendre ma retraite" donnera accès à une série d'informations clés, telles que les dates de versement des pensions, et permettra aussi d'interroger les Experts Retraite de l'Agirc/Arrco, à l'instar de ce que proposent déjà les deux caisses de retraite complémentaire sur les réseaux sociaux et leur site internet. Ces derniers vous donneront des réponses personnalisées à chacune de vos questions.

Simuler sa retraite facilement

Elle vous permettra également de faire un "panorama de carrière", afin de déterminer combien vous avez obtenu de points de retraite en fonction des entreprises et des périodes activités que vous avez connues. Ce panorama sera complété d'un simulateur de retraite, permettant d'estimer son revenu global net estimé en retraite, ainsi que la différence avec votre salaire estimé en fin de carrière (ce qui peut s'avérer légèrement déprimant). Cette simulation sera évidemment purement indicative, l'âge de départ à la retraite étant encore susceptible d'être repoussé et votre carrière susceptible d'évoluer.

Si malgré toutes ces fonctions, votre départ en retraite vous semble encore trop flou, l'application vous permettra de prendre rendez-vous avec un conseiller et vous donnera l'adresse du votre centre d'information retraite le plus proche de chez vous.

