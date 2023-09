Bourse : le titre Arm prend +25% pour sa première journée de cotation

Début en fanfare à Wall Street pour le concepteur britannique de microprocesseurs Arm dont le titre a bondi de près de 25% jeudi par rapport au prix fixé à l'ouverture des marchés mercredi. L'action Arm a clôturé à 63.59 dollars, soit 24,68% de plus que les 51 dollars retenus mercredi par Arm.

Au cours de clôture de jeudi, Arm est valorisé à 65 milliards d'euros. La première journée de cotation donne souvent la dynamique du parcours boursier d'une société durant ses premiers mois sur le marché. La première journée de cotation d'Arm marque donc un démarrage solide pour la plus importante introduction en Bourse depuis près de deux ans, et celle du constructeur de voitures électriques Rivian, valorisé à 77 milliards d'euros.

« Entrée en Bourse réussie »

« C'est une entrée en Bourse réussie », estime Salman Malik, associé chez Anson Funds à Toronto. « Cela va avoir un impact positif sur les futures entrées en Bourse, et ça montre que le secteur de l'IA est dynamique ». « Nous sommes ravis d'entrer en Bourse aujourd'hui, contents pour tous nos employés, nos partenaires et nos développeurs », a expliqué, sur CNBC, le directeur général, Rene Haas.

C'est en fait un retour à la Bourse pour Arm, qui a déjà fait un passage en Bourse de 1998 à 2016, avant que la société d'investissement japonaise SoftBank Group, ne la reprenne pour 32 milliards de dollars. Derrière cette introduction en Bourse, SoftBank n'a choisi de ne se défaire que de 10% environ du capital d'Arm.

Quant au solde restant, le patron et fondateur de SoftBank, Masayoshi Son, a dit sur CNBC vouloir le conserver « le plus possible, le plus longtemps possible ». Néanmoins, le fait que SoftBank reste propriétaire d'environ 90% des titres pourrait rendre l'action Arm plus volatile en Bourse, où il est plus complexe de trouver un vendeur ou un acheteur quand le nombre d'actions en circulation est limité. D'autres introductions en Bourse d'importance pourraient suivre cette année, notamment Instacart ou Birkenstock.