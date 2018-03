Semaine importante pour les marchés. Et pour l'économie aussi. C'est la première réunion de la Banque centrale américaine présidée par son nouveau patron Jay Powell.

UNE PREMIÈRE

Et il y a beaucoup d'attente de la part des investisseurs après que Jay Powell ait déjà signalé qu'il était prêt à remonter les taux d'intérêt cette année 4 fois au lieu de 3. On attend donc avec impatience une très probable première hausse des taux d'intérêt déjà largement anticipée mais surtout le programme pour le reste de l'année et de façon plus large pour les années qui vont suivre.

CONTINUITÉ OU RUPTURE?

Jay Powell avait pourtant annoncé qu'il jouerait la continuité. Mais la question est de savoir s'il pourra jouer la continuité car la situation à laquelle il est confronté est très différente de celle qu'a connue Janet Yellen.

Janet Yellen a connu le meilleur des mondes. Vous savez que contrairement à la plupart des banques centrales, la Banque centrale américaine n'a pas comme unique objectif le contrôle de l'inflation, elle a également comme mission de stimuler l'économie et de favoriser l'emploi. Or, Janet Yellen a eu à la fois un taux de chômage en chute libre et une économie forte sans avoir le moindre dérapage de l'inflation ce qui lui a permis de mener une politique graduelle de remontée des taux d'intérêt. Pas sûr que Jay Powell ait autant de chance.

UN RISQUE DE SURCHAUFFE DE L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE

Qu'est ce qui a changé ? La politique de relance massive de Donald Trump. Principalement avec les baisses d'impôts et plus marginalement les investissements d'infrastructure. Rappelons que Janet Yellen était opposée à cette politique de relance considérant qu'elle risquait de provoquer une surchauffe de l'économie américaine. Et le risque de surchauffe existe.

Avec un taux de chômage...

