COVID-19 en 24h : AstraZeneca, déconfinement à Londres, label « Covid safe »...

L'INFO À SUIVRE - V acciner les plus de 55 ans permettra plus d'efficacité, selon les professionnels

« Écouler les stocks » et « gagner en efficacité » : médecins, pharmaciens et infirmiers ont réagi positivement lundi à l'élargissement de la vaccination à tous les Français âgés de 55 ans ou plus contre le Covid-19 avec le vaccin AstraZeneca.

« Tous les médecins font le constat que cela va devenir difficile de prescrire des vaccins AstraZeneca, de convaincre les gens », explique à l'AFP Jacques Battistoni, président de MG France, premier syndicat chez les médecins généralistes. « J'avais deux patients éligibles mais ils ont préféré se mettre sur la liste d'attente d'un centre de vaccination que d'avoir cette semaine un AstraZeneca », raconte-t-il.

Et comme à partir du 16 avril, tous les plus de 60 ans pourront se faire vacciner avec un des autres vaccins (Pfizer/BioNTech, Moderna) qui utilisent la technologie de l'ARN messager, la demande risque encore de baisser pour l'AstraZeneca.

Lire aussi : La France peut-elle se passer du vaccin AstraZeneca ?

LE CHIFFRE - 27.000 entreprises

Le ministère de l'Economie a annoncé la prolongation et l'élargissement à toutes les très petites entreprises (TPE), quel que soit leur secteur d'activité, de la subvention de 500 euros pour couvrir leurs dépenses liées à la numérisation. A ce jour, 27.000 entreprises ont sollicité cette aide, selon Bercy.

Cette aide, annoncée fin janvier, était au départ réservée aux TPE fermées administrativement lors du second confinement et aux hôtels.

La subvention concerne tous les chefs d'entreprises de moins de 11 salariés, y compris les auto-entrepreneurs, « à partir du moment où c'est leur activité principale », a précisé le ministère des PME à l'AFP.

Lire aussi : « Il ne faut pas lâcher les TPE PME » dit le président des experts-comptables

LA PHRASE - « La trajectoire de cette pandémie est en pleine expansion »

« Nous sommes actuellement à un point critique de la pandémie », a déclaré Maria Van Kerkhove, la responsable technique à l'Organisation mondiale de la santé de la lutte contre le Covid-19, au moment où le bilan dans le monde approche des trois millions de morts.

« La trajectoire de cette pandémie est en pleine expansion. Elle croît de manière exponentielle. Ce n'est pas la situation dans laquelle nous voulons nous trouver 16 mois après le début de la pandémie », a-t-elle fait valoir.

L'Inde, pays de 1,3 milliard d'habitants, a dépassé lundi le Brésil, devenant le deuxième pays le plus touché par la pandémie.

Lire aussi : Coronavirus : les variants sont-ils « une nouvelle épidémie » comme l'affirme le président du Conseil scientifique ?

LE GRAPHIQUE - 11% de Britanniques sont vaccinés contre seulement 5% de Français

Le Royaume-Uni rouvre ses commerces face à la nette amélioration de la situation sanitaire du pays. Les terrasses des cafés et restaurants, zoos, salles de sport ou encore les bibliothèques sont de nouveau accessibles aux Britanniques, dont plus de 11% ont reçu les deux doses de vaccin, selon les données du département britannique de la Santé le 10 avril.

Le Royaume-Uni compte en effet désormais moins de 3.000 cas et moins de 50 décès par jour. En comparaison, la France recense plus de 33.000 cas et près de 300 décès quotidiens. De plus, la campagne de vaccination tourne encore au ralenti dans l'Hexagone avec 5% des Français ayant reçu deux injections, d'après les chiffres du ministère de la Santé le 10 avril. L'écart entre le Royaume-Uni et la France est encore plus marquant sur le nombre de première doses : près de 60% de la population britannique a reçu une première dose, contre 21% en France, selon les données OurWorldinData le 10 avril. La vaccination a toutefois était élargie ce lundi à toutes les personnes âgées de 55 ans et plus.

Lire aussi : L'Angleterre rouvre ses terrasses (pubs et restaurants) ses commerces, zoos, piscines, salles de gym

LA PHOTO DU JOUR - Londres célèbre son déconfinement

Fort de ses résultats en matière de vaccination, les photos des Londoniens profitant des terrasses autorisées à réouvrir, tout comme les magasins non essentiels et les galeries d'art, commençaient à se partager sur les réseaux sociaux.

REUTERS/Dylan Martinez.

EN RÉGIONS - La Gironde expérimente une forme de revenu de base pour les 18-29 ans

Le conseil départemental de Gironde a voté l'expérimentation d'une forme de revenu de base pour 300 à 500 Girondins de 18 à 29 ans. Ce premier test modeste, qui élargit un dispositif existant, marque néanmoins une étape de plus dans le combat mené depuis 2016 par Jean-Luc Gleyze, le président (PS) de la collectivité. Une enveloppe de 820.000 euros est prévue sur 18 mois.

Lire l'article

Lire aussi : Covid-19 : la hausse préoccupante des jeunes décrocheurs en France

À L'ÉTRANGER - En Belgique, un label « Covid safe » pour les lieux publics clos

L'objectif « Zéro Covid » étant pour l'instant hors de portée dans les lieux publics clos, des experts belges suggèrent de mettre en place des dispositifs de sécurité (désinfection, ventilation des locaux) sous le contrôle des pouvoirs publics pour rouvrir les cafés, restaurants et salles de spectacle.

Vu « l'exaspération » dans ces secteurs privés d'activité depuis près de six mois, « il est temps d'adapter notre stratégie », écrivent dans une tribune au quotidien Le Soir trois experts parmi les plus écoutés du pays dans cette crise sanitaire.

La Belgique, où la pandémie a fait plus de 23.000 morts, a connu fin mars un nouveau tour de vis dans les restrictions pour endiguer la troisième vague.

Lire aussi : L'Angleterre rouvre ses terrasses (pubs et restaurants) ses commerces, zoos, piscines, salles de gym

Le Sri Lanka obtient un nouveau prêt chinois de 500 millions de dollars

Le Sri Lanka a obtenu un prêt de 500 millions de dollars de la Chine dans l'espoir de consolider ses réserves de devises étrangères alors que la monnaie locale atteint un plancher record.

L'ambassade du Sri Lanka à Pékin a fait valoir que l'accord de prêt avec la Banque de développement de Chine, signé lundi, permettrait « d'injecter des devises étrangères indispensables » dans l'économie de l'île frappée par la pandémie.

Il s'agit du deuxième prêt accordé par Pékin à la nation appauvrie d'Asie du Sud en moins de trois semaines.

Lire aussi : La Chine post-Covid vise « au moins 6% » de croissance en 2021

(Avec AFP)