Les compagnies aériennes exhortent le G7 à faire rouvrir le ciel transatlantique

Les dirigeants de grandes compagnies aériennes américaines et britanniques, l'opérateur de l'aéroport de Heathrow (Londres), des voyagistes... ont appelé Joe Biden et Boris Johnson à oeuvrer, lors du G7 2021 des , pour le rétablissement des liaisons transatlantiques (destinées en majorité aux voyages d'affaires, les plus lucratifs pour les transporteurs) d'ici fin juin.

08 Juin 2021

Scott Kirby, DG de United Airlines, espère une annonce "au G7 au plus tard" pour une réouverture fin juin et estime que la demande est là: "Le pic de la saison est en ce moment. Chaque jour qui passe est perdu pour la reprise." (Crédits : Reuters)