DIRECT Coronavirus : la pandémie aura-t-elle raison du mariage entre PSA et Fiat Chrysler ?

9h43 - La filière de la pêche, à l'arrêt, appelle l'État à l'aide

La filière française de la pêche, désormais à l'arrêt, a besoin du soutien de l'État, a affirmé le président du Comité régional des pêches de Bretagne, Olivier Le Nézet.

"Je dis à l'État 'donnez-nous les moyens [...] pour sécuriser au maximum les équipages'", a déclaré sur RTL Olivier Le Nézet, alors que la Bretagne assure la moitié des captures françaises.

Outre des masques chirurgicaux, il faut aussi "qu'on puisse avoir accès à des tests avant l'embarquement pour rassurer les marins qui partent en mer", parfois pour plusieurs jours, a-t-il détaillé.

9h32 - L'absence de réponse sous 48h vaudra acceptation du chômage partiel

L'État devra donner une réponse en 48h aux demandes de chômage partiel, délai au-delà duquel l'absence de réponse vaudra acceptation, a annoncé la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

9h28 - Equinor présente un plan de 3 milliards de dollars

Le géant norvégien de l'énergie Equinor a présenté un ensemble de mesures chiffrées à 3 milliards de dollars.

Equinor va réduire cette année d'environ 20% ses investissements, les ramenant à 8,5 milliards de dollars (7,9 milliards d'euros) contre 10 à 11 milliards de dollars prévus initialement. Les investissements consacrés à l'exploration vont tomber de 1,4 milliard à 1 milliard de dollars tandis que les coûts d'exploitation vont être taillés à hauteur de 700 millions. Dans un communiqué, le groupe indique qu'il va notamment suspendre ses opérations de forage et production à terre aux États-Unis.

9h24 - Les marchés boursiers dopés par l'accord américain

Les Bourses européennes pourraient conforter leur rebond. Lors des premiers échanges ce matin, le CAC 40 gagnait 1,89%. L'indice européen Stoxx 600 enregistrait des gains similaires tandis qu'à Francfort, le Dax s'envolait de 3,1%. Ces performances s'inscrivent dans le sillage des Bourses asiatiques et de Wall Street qui a flambé de plus de 11%, dopés par l'accord aux États-Unis sur un plan de relance de plus de 2.000 milliards de dollars. Hier, le CAC 40 avait déjà grimpé de 8,39% à 4.242,70 points.

9h20 - Le salon de l'armement terrestre Eurosotory

Après les salons aéronautiques ILA Berlin et Farnborough près de Londres, le salon international de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres Eurosatory va également baisser le rideau cette année, selon des sources concordantes. Les organisateurs - le Coges - devraient très rapidement annoncer l'annulation de l'édition de 2020 qui devait se tenir du 8 au 12 juin au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte.

9h15 - Martin Hirsch (AP-HP) réclame la réquisition de soignants et des primes

Le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch, a lancé un appel à la réquisition de personnels soignants et à une "reconnaissance", peut-être sous forme de primes, pour l'effort "surhumain" des personnels, sur Franceinfo.

9h06 - Lagardère suspend ses prévisions et réduit son dividende

Dans un communiqué, le groupe Lagardère a annoncé sa décision de suspendre ses prévisions pour 2020 et propose de réduire le montant de son dividende de 1,30 euro à 1 euro par action.

8h46 - Un plan de 4 milliards d'euros pour soutenir la trésorerie des startups

["La French tech est un pilier de notre économie et de nos emplois", a fait valoir Cédric O. Crédits : Reuters]

Sur Twitter, le secrétaire d'État français chargé du Numérique, Cédric O, a annoncé un plan de près de quatre milliards d'euros pour soutenir la trésorerie de ses startups.

J'annonce aujourd'hui un plan de 4Md€ avec @Bpifrance et @SGPI_avenir pour soutenir la trésorerie de nos #startup en cette période de crise. @LaFrenchTech est un pilier de notre économie et de nos emplois. Avec @BrunoLeMaire nous mettons en place un soutien adapté à leur modèle. — Cédric O (@cedric_o) March 25, 2020

"Financement de bridges entre levées de fonds, prêts de trésorerie garantis par l'État avec des critères spécifiques pour les startups et versement accéléré du CIR 2019 et des aides à l'innovation : ce sont près de quatre milliards d'euros dont pourront bénéficier les startups pour leur trésorerie", a-t-il ajouté.

8h39 - États-Unis : les ventes d'armes s'envolent

Les ventes d'armes à feu se sont envolées aux États-Unis ces deux dernières semaines sous l'effet de la pandémie de coronavirus, beaucoup d'Américains amassant armes et munitions pour se prémunir contre d'hypothétiques émeutes.

"Nous avons enregistré une augmentation des ventes d'environ 800%", affirme par exemple à l'AFP David Stone, propriétaire d'une armurerie à Tulsa, dans l'Oklahoma.

8h19 - La demande d'or explose

L'or est généralement prisé des investisseurs pendant les crises. L'ampleur de la pandémie et ses effets dévastateurs sur l'économie sont tels que les enseignes spécialisées dans la vente physique du métal précieux croulent sous les commandes.

Au point où, pour les clients pressés, il pourrait être difficile de mettre la main sur de précieux lingots, au moins à court terme, explique l'AFP.

8h09 - Le mariage entre PSA et Fiat Chrysler menacé

[La pandémie menace l'équilibre de l'opération. Crédits : Reuters]

Des ombres planent sur le mariage annoncé entre les constructeurs automobiles PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA), en raison de la pandémie qui fragilise les entreprises et menace l'équilibre de l'opération, indiquent des sources financières à l'AFP.

La pandémie de Covid-19, qui a provoqué la dégringolade des marchés financiers, est en train de plonger l'économie dans la récession et de mettre à l'arrêt des sites de production des deux constructeurs en Europe et de FCA aux États-Unis. Et elle remet en cause désormais les termes financiers du mariage, disent ces sources qui travaillent sur la transaction.

8h - La Bourse de Tokyo a flambé

Très dynamique dès l'ouverture des échanges, la Bourse de Tokyo a accéléré au fil de la séance pour terminer sur un nouveau gain spectaculaire, dans la foulée de l'accord aux États-Unis sur un plan de relance titanesque.

L'indice vedette Nikkei a fini sur un bond de 8,04% à 19.546,63 points (+1.454,28 points), sa plus forte hausse en pourcentage depuis octobre 2008. L'indice élargi Topix a également décollé de 6,87% à 1.424,62 points.

7h55 - A ccord entre la Maison Blanche et le Sénat sur un plan de relance de 2.000 milliards de dollars

[Mitch McConnell, chef des Républicains au Sénat, au siège du Congrès américain, le 23 mars 2020. Crédits : Reuters]

Le chef de la majorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConnell, a annoncé être parvenu à un accord sur un plan "historique" de 2.000 milliards de dollars avec les démocrates et la Maison Blanche pour relancer la première économie mondiale.

L'accord devra ensuite être adopté par la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, avant d'être promulgué par le président américain, Donald Trump.

(Avec AFP, Reuters et les journalistes de La Tribune)