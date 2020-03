DIRECT Coronavirus : la SNCF rend gratuit les TGV et Intercités pour les soignants

8h57 - Shell lance un plan d'économies et réduit ses investissements

Le géant des hydrocarbures Royal Dutch Shell a annoncé un plan d'économies dont une réduction de 5 milliards de dollars de ses investissements.

Le groupe anglo-néerlandais explique dans un communiqué que l'ensemble de ces mesures, dont une réduction de coûts, doivent lui permettre d'améliorer ses finances à hauteur de 8 à 9 milliards de dollars.

8h52 - Total annonce une réduction des investissements et un plan d'économies

Le groupe pétrolier Total a annoncé une réduction de 3 milliards de dollars de ses investissements et un plan d'économies pour faire face à l'effondrement des cours du brut.

Les investissements du numéro un français du pétrole vont être ramenés à moins de 15 milliards de dollars, soit une réduction supérieure à 20%. Total va simultanément renforcer son plan d'économies, le faisant passer de 300 à 800 millions d'euros et suspendre son programme de rachat d'actions.

8h27 - Le plan de relance américain bloqué au Sénat

Malgré d'intenses négociations, la Maison Blanche, les républicains et les démocrates du Congrès n'ont pas su s'accorder dimanche pour parvenir à un premier vote, très attendu, sur un gigantesque plan de soutien à l'économie américaine. "Les marchés vont plonger lundi [23 mars, Ndlr], et les économies de millions d'Américains avec", a réagi le sénateur républicain John Cornyn, après l'échec surprise de ce vote de procédure sur un projet de loi visant à mobiliser jusqu'à près de 2.000 milliards de dollars.

8h22 - Des navettes de bus dédiées en Île-de-France

20 navettes de bus réservées exclusivement aux personnels hospitaliers seront mises en place à partir de ce lundi en Île-de-France pour faciliter leurs déplacements, ont annoncé dimanche Île-de-France Mobilités et la RATP.

Ce nouveau service est mis en place pour une durée indéterminée pour permettre le déplacement du personnel hospitalier "entre grands pôles de transports et grands pôles hospitaliers" avec un intervalle de passage d'un bus toutes les 30 minutes sur chaque ligne, selon un communiqué.

8h18 - TGV et Intercités gratuits pour les soignants

La SNCF rend gratuits les TGV et Intercités pour les personnels médicaux et paramédicaux - médecins, infirmiers et aide-soignants - qui répondent aux appels de solidarité pour venir renforcer les hôpitaux.

8h15 - Les Émirats arabes unis suspendent tous les vols de passagers pour deux semaines

Les Émirats arabes unis ont annoncé la suspension à partir de mercredi 25 mars et pour deux semaines de tous les vols pour passagers, y compris en transit. "Les vols cargo et d'évacuation sanitaire d'urgence sont exemptés" de cette mesure qui pourra être révisée dans deux semaines, a précisé l'agence.

Toutefois, la compagnie aérienne de Dubaï, Emirates Airlines, a affirmé la veille son intention de maintenir finalement des vols commerciaux vers 13 destinations. Elle a indiqué dans un communiqué "avoir reçu des demandes de gouvernements et clients pour aider au rapatriement de voyageurs".

8h11 - Les usines d'Airbus redémarrent progressivement en France et en Espagne

Après quatre jours de suspension le temps de mettre en conformité les postes de travail avec les nouvelles mesures de santé et de sécurité en matière d'hygiène, mais aussi de nettoyage et d'auto-distanciation, la production d'Airbus en France et en Espagne redémarre comme prévu ce lundi de manière progressive.

8h06 - Le Brésil injecte 11 milliards de dollars dans son économie

La banque étatique de développement BNDES du Brésil va injecter dans l'économie 55 milliards de réais, soit quelque 11 milliards de dollars, pour protéger les emplois face à la crise. Cette somme doit servir à financer durant six mois la suspension des paiements des intérêts et des crédits directs et indirects des entreprises brésiliennes à la BNDES, et à augmenter son offre de prêts aux PME.

8h - Fermeture d'Orly en vue d'ici à fin mars, selon Djebbari

Après la fermeture de la zone 2 de l'aéroport d'Orly la semaine dernière et d'Orly 1 ce dimanche soir, l'aéroport du sud de Paris pourrait fermer d'ici à la fin du mois de mars, selon le secrétaire d'État aux transports, Jean-Baptiste Djebbari. Les quelques vols restants seraient concentrés à Roissy-Charles de Gaulle, où les terminaux 3 et 2G ont fermé hier soir.

7h40 - Lancement d'un essai clinique européen, chloroquine inclue

En France, l'Inserm va tester quatre traitements expérimentaux pour lutter contre le coronavirus, dont la chloroquine qui a fait l'objet d'essais à Marseille. Cette étude est également menée en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne.

(Avec AFP, Reuters et les journalistes de La Tribune)