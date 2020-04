DIRECT Coronavirus : le PIB a chuté de 5,8% au premier trimestre, une première depuis au moins 70 ans

10h35 - Les mesures de déconfinement largement soutenues, sauf pour l'école

Les Français sont très favorables à l'obligation du port du masque dans les transports en commun et à l'isolement des personnes testées positives au Covid, mais semblent moins convaincus par la réouverture des écoles, selon un sondage Elabe publié pour BFMTV.

Au total, 95% des sondés sont favorables, dont 70% très favorables, au port du masque dans les transports en commun, et 93% sont favorables, dont 49% très favorables, aux mesures d'isolement décidées.

À l'inverse, six sondés sur dix se disent opposés aux mesures annoncées sur la réouverture des écoles. Une désapprobation que partagent surtout les femmes (65%), les classes populaires (66%), les parents (64%) et les 35-49 ans (65%), selon l'enquête Elabe.

10h30 - Allemagne : le chômage a bondi de 13,2% en avril

Le nombre de chômeurs a bondi de 13,2% en Allemagne en avril, sa plus forte hausse en un mois depuis 1991, a annoncé le ministère du Travail allemand.

L'agence pour l'emploi a enregistré 308.000 nouveaux chômeurs en données brutes par rapport au mois précédent, pour un nombre total qui s'est établi à 2.644.000 personnes et un taux de chômage qui grimpe à 5,8%.

10h25 - Le PIB espagnol s'effondre de 5,2% au premier trimestre

L'Espagne a vu son PIB se contracter de 5,2% au premier trimestre, selon l'estimation provisoire publiée par l'Institut national de la statistique (INE).

Au quatrième trimestre 2019, la croissance avait été de 0,4%. L'INE précise que cette estimation pourrait faire l'objet d'une révision "plus importante que d'habitude" en raison de la difficulté à élaborer des statistiques précises à cause du confinement imposé depuis le 14 mars.

En 2019, l'Espagne avait enregistré une croissance de 2% de son PIB.

10h20 - Lagardère anticipe un fort impact du Covid-19 sur l'année après un premier trimestre en berne

Le groupe Lagardère a publié un chiffre d'affaires en baisse de 10,4% au premier trimestre, déjà fortement affecté par la crise sanitaire sur ses deux activités principales, et a annoncé avoir renforcé sa trésorerie pour faire face sur le reste de l'année.

Sur le mois d'avril, le groupe recentré sur l'édition et la distribution dans les gares et aéroports anticipe une baisse des revenus "de l'ordre de -45% pour Lagardère Publishing, -90% pour Lagardère Travel Retail et -40% pour les autres activités", a précisé un communiqué.

S'il se garde de chiffrer précisément ses prévisions pour 2020, il prévoit un impact sur le résultat opérationnel annuel de l'édition à hauteur de 35% à 40% de la baisse du chiffre d'affaires de cette activité, et à hauteur de 20% à 25% pour la distribution.

10h15 - Allemagne : le chômage partiel demandé pour 10 millions de salariés

Le chômage partiel a été demandé en Allemagne pour 10,1 millions de salariés dans 751.000 entreprises en mars et avril, soit trois fois plus que sur toute l'année 2009, selon les derniers chiffres officiels.

Comme il ne s'agit que de demandes, "ceci ne veut pas dire que toutes ces personnes vont effectivement finir au chômage partiel, mais il s'agit néanmoins d'un chiffre jamais vu comparé aux dernières décennies et les demandes dépassent plusieurs fois le niveau de la grande récession de 2008/2009", note l'Agence fédérale pour l'emploi dans un communiqué.

10h - Shell réduit son dividende pour la première fois depuis 80 ans

Royal Dutch Shell a réduit son dividende pour la première fois depuis 80 ans, après une forte baisse des bénéfices due à la crise qui a entraîné un effondrement de la demande mondiale de pétrole, faisant chuter son cours à la Bourse de Londres.

"Compte tenu de la détérioration continue des perspectives macroéconomiques et de l'incertitude importante à moyen et long terme, nous prenons de nouvelles mesures prudentes pour renforcer notre résilience, soutenir la solidité de notre bilan et la création de valeur à long terme", déclare Ben van Beurden, PDG du groupe, dans un communiqué.

Le dividende, qui était de 47 cents (0,43 euros) par action au quatrième trimestre 2019, sera ramené à 16 cents (0,16 euros) pour le premier trimestre 2020. La compagnie se targuait jusqu'ici de ne l'avoir jamais réduit depuis la seconde guerre mondiale, pas même lors des crises des années 80.

Près d'une demi-heure après l'ouverture, l'action Royal Dutch Shell chutait de 6,3%.

9h35 - En Chine, un possible vaccin se fabrique déjà à grande échelle

Sinovac Biotech, l'un des quatre labos chinois autorisés à engager des essais cliniques, voit grand. Même si son vaccin n'a pas encore fait ses preuves, le groupe privé se dit prêt à produire 100 millions de doses par an pour combattre le virus.

Même si le traitement est encore loin d'une homologation, le fabricant doit montrer qu'il est capable de le produire à grande échelle et soumettre des lots au contrôle des autorités. D'où le lancement de la production avant même la fin des essais cliniques.

Si plus d'une centaine de laboratoires mondiaux rivalisent pour être le premier à mettre au point un vaccin, moins d'une dizaine ont pour l'heure engagé des essais sur l'être humain, selon l'École d'hygiène et de médecine tropicale de Londres.

C'est le cas de Sinovac, qui assure avoir obtenu des résultats encourageants chez le singe, avant d'administrer son sérum pour la première fois à 144 volontaires à la mi-avril dans le Jiangsu (est).

9h30 - Chute historique de la consommation des ménages en mars

Les dépenses de consommation des ménages français ont chuté de 17,9% en mars comparé au mois précédent suite au confinement, soit la plus forte baisse mensuelle enregistrée depuis le début de la série en 1980, a indiqué l'Insee.

"La consommation de biens fabriqués chute lourdement (-42,3% après -0,6% en février) et les dépenses en énergie baissent fortement (-11,4% après -0,9%). Seule la consommation alimentaire augmente nettement (+7,8% après -0,1%)", détaille l'institut dans un communiqué.

9h20 - Société Générale accuse sa première perte trimestrielle depuis 2012

Société Générale a annoncé une perte de 326 millions d'euros, plombée par sa banque de financement et d'investissement, des provisions de plus de 550 millions d'euros pour faire face à la crise et "deux dossiers exceptionnels de fraudes". Sur ce dernier sujet, la banque ne donne pas de détails.

Il s'agit de la première perte trimestrielle de Société Générale depuis fin 2012.

9h15 - La Bourse de Paris poursuit sur sa lancée

La Bourse de Paris a débuté en hausse (+0,47%), poursuivant sa course dans le vert en attendant une réunion de la BCE, au lendemain d'une séance dynamisée par des annonces sur un potentiel traitement contre le coronavirus.

À 09h00 (07h00 GMT), l'indice CAC 40 prenait 22,17 points à 4.693,28 points. La veille, il avait fini en hausse de 2,22%.

9h10 - Chômage partiel : pas de droits à la retraite, des syndicats s'inquiètent

Le chômage partiel, qui a explosé depuis le début du confinement mi-mars, ne crée aucun droit à la retraite et si la situation se prolonge, de nombreux salariés pourraient perdre des trimestres, ce qui commence à inquiéter certains syndicats.

Le coronavirus fait resurgir le sujet des retraites de façon inattendue. Une note diffusée mardi par le cabinet de conseil Groupe Alpha a soulevé le problème nouveau posé par le recours massif au chômage partiel, qui concerne plus d'un salarié du privé sur deux (11,3 millions mercredi).

Conçu pour un usage ponctuel, ce dispositif "ne permet pas d'acquérir de droits à la retraite au régime général", contrairement au vrai chômage - qu'il soit indemnisé ou non.

Or, pour que la Sécu valide quatre trimestres dans l'année, il faut justifier de 600 heures payées au Smic, un seuil atteint plus vite par les hauts revenus à temps plein que par les bas salaires à temps partiel.

9h - Les émissions de CO2 dans l'énergie devraient connaître une chute historique, mais gare au rebond

La pandémie devrait se traduire par une chute sans précédent des émissions de CO2 du secteur de l'énergie en 2020, a estimé l'Agence internationale de l'énergie (AIE), tout en mettant en garde contre un probable fort rebond.

Les émissions mondiales de CO2 du secteur devraient ainsi chuter d'environ 8% (soit près de 2,6 gigatonnes) cette année, retrouvant leur plus bas niveau depuis 2010.

Ce serait la plus forte baisse jamais enregistrée, six fois plus importante que le précédent recul enregistré en 2009 à la suite de la crise financière mondiale, estime l'AIE dans un rapport.

8h20 - L'économie française, en récession, se contracte de 5,8% au premier trimestre

L'économie française est officiellement en récession et s'est contractée de 5,8% au premier trimestre, du fait notamment du confinement en place depuis la mi-mars, selon une première estimation dévoilée par l'Insee.

Il s'agit de la baisse la plus forte dans l'historique des évaluations trimestrielles du PIB débutées en 1949, et elle dépasse largement les reculs du premier trimestre de 2009 (-1,6%) ou du deuxième trimestre de 1968 (-5,3%), précise l'Insee.

Après le recul de 0,1% du produit intérieur brut (PIB) français enregistré au dernier trimestre 2019, cette performance confirme que la France est bien entrée en récession.

8h - Un à deux mois de retard sur les programmes d'armement à cause du virus

Les programmes d'armement en France accusent un retard d'un à deux mois à cause du ralentissement de l'activité, a indiqué le délégué général pour l'armement (DGA).

"Ce décalage s'explique par le ralentissement du niveau d'activité de l'industrie qui tourne à 75 % en moyenne (30 % du personnel travaille sur site et 45 % en télétravail)", a expliqué Joël Barre, auditionné en visio-conférence et à huis clos par la commission de défense de l'Assemblée nationale.

"L'objectif est de rattraper les retards de livraisons de 2020 d'ici fin 2021", a-t-il précisé, selon un communiqué de la commission.

7h45 - Déconfinement : plan de 20 millions d'euros pour soutenir le vélo

Le ministère de la Transition écologique a prévu un plan de 20 millions d'euros pour faciliter la pratique du vélo à la sortie du confinement, afin d'éviter un report massif des transports en commun sur la voiture.

Le fonds de 20 millions d'euros permettra de prendre "en charge des réparations, l'installation de places de stationnement ou encore des formations", précise le ministère. Le plan sera mis en place en partenariat avec la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB).

Il comprend un forfait de 50 euros pour la "remise en état d'un vélo (changement de chaîne, frein, pneu, dérailleur...) au sein d'un réseau référencé de réparateurs", qui seront répertoriés sur le site internet de la FUB et une plateforme dédiée. Il y aurait 30 millions de vélos d'occasion en France.

La création de places de stationnement temporaire pour vélo sera également financée, ainsi que des "formations à la reprise d'un vélo en confiance, assurées gratuitement".

7h30 - Tesla dégage un bénéfice surprise malgré la pandémie

Le constructeur de véhicules électriques Tesla a gagné de l'argent à la surprise générale au premier trimestre malgré la fermeture prolongée de son usine californienne en réponse aux mesures de distanciation sociale et de confinement qualifiées de "fascistes" par son patron Elon Musk.

"Dire aux gens qu'ils ne peuvent pas quitter leurs maisons et qu'ils seraient arrêtés s'ils le faisaient, c'est fasciste. Ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas la liberté. Rendez aux gens leur satanée liberté", s'est emporté M. Musk lors de la conférence d'analyse des résultats, faisant écho à un tweet posté un peu plus tôt dans lequel il appelle à "Libérez l'Amérique maintenant !".

Le constructeur de véhicules électriques a affiché un bénéfice net de 16 millions de dollars lors des trois premiers mois de l'année. Ce résultat s'est traduit par un bénéfice par action ajusté des éléments exceptionnels, référence en Amérique du Nord, de 1,24 dollar entre janvier et mars.

