Extinction des enseignes, baisse de la température des magasins..., la grande distribution précise son plan d'économies d'énergie

Alors que des coupures d'électricité cet hiver ne sont pas à exclure, la grande distribution veut promet de montrer l'exemple. En cas de pénurie d'électricité, « on peut fermer des magasins sur certains créneaux horaires (...) s'assurer que les portes des frigos seront bien fermées, on ne fera pas marcher les fours à pain au moment des pics », a assuré lundi le président du comité stratégique des magasins E. Leclerc, Michel-Edouard Leclerc ce lundi sur France Info.

« On n'aura pas d'état d'âme, on se bat pour notre pays. (...) Ce ne serait pas honnête de demander au consommateur de faire preuve de sobriété si on n'est pas nous-même exemplaires », a insisté le très médiatique patron de Leclerc, porte-parole officieux de sa filière qui a selon lui pris la mesure de l'enjeu.

Liste de mesures concrètes

La semaine passée, la fédération Perifem, qui rassemble l'ensemble des acteurs de la distribution (dont E.Leclerc) pour agir sur les problèmes écologiques et énergétiques a dévoilé des « mesures communes et concrètes » en prévision d'un hiver de grande tension sur le marché de l'énergie.

Parmi ces mesures applicables à compter de la mi-octobre figurent l'extinction des enseignes lumineuses des magasins fermés, la baisse de l'éclairage et même de la température. Avec ces dispositifs acceptés par Carrefour, Système U, Les Mousquetaires Intermarché, E. Leclerc, Auchan, Casino, Franprix, Monoprix, Lidl ou encore Picard, et Perifem espèrent être suivis par l'« l'ensemble des fédérations du commerce et de la distribution pour la généralisation de ces mesures ».

Et pourquoi pas montrer la voie à d'autres secteurs énergivores, puisque les 28.000 magasins réunis dans la fédération Perifem ne représentent qu'1% de la consommation d'énergie du pays. Le président Emmanuel Macron avait ouvertement indiqué le 14 juillet que l'État qu'un « plan de sobriété » énergétique était en préparation et qu'il fallait que les Français rentrent « collectivement dans une logique de sobriété ».

(Avec AFP)

