Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (impôts, défaillances d'entreprises, BCE, Nexter, Chine)

Impôts 2024 : coup d'envoi de la période déclarative, ce qui change pour les contribuables

La période déclarative de l'impôt sur le revenu démarre ce jeudi. Les contribuables vont pouvoir remplir leur déclaration de revenus en ligne, sur le site impots.gouv.fr, comme chaque année. Situation du foyer, crédits et réduction d'impôt... Tour d'horizon des nouveautés qui attendent les contribuables cette année.

Défaillances d'entreprises : malgré un niveau au plus haut depuis neuf ans, la France pourrait éviter le « mur de faillites » en 2024

Le nombre de défaillances d'entreprises a atteint le chiffre de 17.088 procédures ouvertes au premier trimestre 2024, selon une étude du groupe Altares - l'immobilier et les PME étant les plus impactés - mais l'augmentation ralentit légèrement sur un an.

BCE : dernière étape avant la baisse des taux dans la zone euro

La Banque centrale européenne devrait afficher jeudi une plus grande confiance dans la baisse de l'inflation en zone euro, préparant le terrain à une première baisse des taux en juin.

Economie de guerre : Nexter se dit capable de fabriquer 12 canons Caesar par mois

Dans le cadre de l'économie de guerre, KNDS France se dit capable de produire 12 canons Caesar par mois (contre six actuellement). Emmanuel Macron sera ce jeudi à Bergerac sur le site d'Eurenco pour une séance de travail avec les industriels de la défense.

Chine : les prix repartent à la hausse, pourquoi c'est une bonne nouvelle pour Pékin

Les prix à la consommation ont gagné 0,1% sur un an le mois dernier après une hausse de 0,7% en février. Des chiffres bien loin de l'objectif d'une inflation à 3% visée par Pékin, mais qui placent néanmoins la Chine sur la voie d'une sortie de la déflation qu'elle connaît depuis juillet 2023. Une situation qui menace l'activité des entreprises et donc l'économie du pays.

