Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (Notre-Dame-des-Landes, déficit public, or, céréales, Fed)

Notre-Dame-des-Landes : le risque d'un retour de bâton pour l'Etat, Vinci réclame 1,6 milliard d'euros d'indemnités

Le groupe français de BTP Vinci réclame une indemnité de 1,6 milliard d'euros à l'Etat pour l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, dont il devait être le concessionnaire, a indiqué mercredi le tribunal administratif de Nantes qui devrait se prononcer d'ici à deux semaines. Analyse.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Loin de l'objectif fixé par le gouvernement à 4,9%, le déficit public pourrait finalement grimper jusqu'à 5,6% en 2023

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, qui avait déjà admis début mars que le déficit public serait « significativement au-delà des 4,9% » en 2023, avait dévoilé le mois dernier un plan d'économies de 10 milliards d'euros pour 2024.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Faiblesse du dollar, perspective de baisse des taux... Le prix de l'or atteint un nouveau record

Alors qu'il avait déjà atteint un record historique le 8 mars, le prix de l'once d'or a dépassé, ce jeudi, les 2.200 dollars. Un nouveau pic qui s'explique par la décision de la Fed, la veille, de maintenir ses taux à un niveau inchangé, mais surtout de conserver ses projections de trois baisses de taux cette année contre quatre anticipées initialement. De quoi faire chuter le dollar, ce qui renforce le rôle de valeur refuge du métal jaune.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Céréales : la « menace russe » pèse sur les exportations françaises, les agriculteurs appellent l'Etat et l'Europe à réagir

Plus de 500 professionnels de la filière céréale se sont réunis à Paris ce mercredi pour une journée de réflexion sur « la menace russe », appelant la France et l'Europe à réagir. Premier pays producteur et exportateur de céréales en Europe, la France se voit, en effet, grignoter des marchés historiques par la Russie, particulièrement en Afrique. À l'échelle européenne, la République Tchèque, la Pologne et les trois États baltes demandent à Bruxelles d'instaurer un embargo sur les importations de céréales russes.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Face à la résistance de l'inflation, la Fed ne baisse toujours pas ses taux

La Réserve fédérale américaine (Fed) a maintenu mercredi ses taux inchangés, qui demeurent au plus haut depuis plus de vingt ans, et elle conserve le projet de réduire le coût du crédit par trois fois cette année et d'effectuer trois autres baisses en 2025.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

________

ARTICLE BONUS :

Retrouvez la dernière édition de La Tribune Dimanche en cliquant ici.