Faiblesse du dollar, perspective de baisse des taux... Le prix de l'or atteint un nouveau record

C'est de nouveau un record historique pour l'or dont l'once a dépassé les 2.200 dollars, ce jeudi, selon l'agence Bloomberg. Le 8 mars déjà, sur le Comex, le marché à terme de New York, le prix de l'or avait grimpé jusqu'à 2.194,90 dollars l'once (31,1 grammes) en séance, un niveau jamais atteint depuis sa cotation, avant de terminer à 2.177,80 dollars, soit un bond de plus de 30% depuis son dernier point bas, atteint le 5 octobre. Et, depuis mi-février, le cours du métal précieux a bondi de près de 12%.

« Ce que nous avons vu hier soir, c'était un feu vert pour que les négociants en or reviennent sur le marché », a commenté Chris Weston, du courtier Pepperstone Group.

Faiblesse du dollar

Pourquoi ce nouveau record ? Premier facteur qui a tiré à la hausse l'once d'or, la faiblesse du dollar. Celui-ci s'est, en effet, nettement replié mercredi soir. Vers 20h50 GMT (21h50, heure de Paris), le billet vert perdait 0,51% face à l'euro à 1,0921 dollar. Il se repliait de 0,48% face à la livre britannique à 1,2783 dollar. Quant au Dollar Index, qui mesure le dollar par rapport à un panier de monnaies, il reculait de 0,37% à 103,42 points.

La devise américaine réagissait à la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) de maintenir ses taux à leur niveau actuel - au plus haut depuis plus de vingt ans, entre 5,25% et 5,50% - mais surtout de conserver ses projections de trois baisses de taux cette année. En effet, si quatre baisses étaient initialement anticipées lors de la réunion de décembre, elles seront finalement au nombre de trois, de façon à faire redescendre les taux à 3,9%.

Or, face à un dollar faible, l'or joue plus que jamais son rôle de valeur refuge dans un contexte d'accentuation des risques géopolitiques, en particulier depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

En outre, ces baisses de taux, même moins nombreuses, sont un signal positif pour l'or, qui ne génère pas de revenus, car elles rendent les autres placements moins attractifs.

Joaillerie et achats par les banques centrales

Par ailleurs, le secteur de la joaillerie, qui représente la moitié des achats concentrés aux deux tiers en Inde et en Chine, a aussi contribué à soutenir les cours, comme l'expliquait La Tribune dans son article du 11 mars. En outre, « les banques centrales ont ajouté 39 tonnes d'or à leurs réserves » en janvier, selon Krishan Gopaul, analyste du World Gold Council, contre 17 tonnes en décembre 2023. La Chine, la Turquie et la Pologne comptent parmi les premiers acheteurs.

Enfin, l'or bénéficie de la volonté de pays comme la Russie, sous le coup de sanctions financières internationales depuis l'invasion de l'Ukraine, et la Chine de « dédollariser » leur économie. « Le métal jaune est un outil d'indépendance stratégique et d'indépendance financière vis à vis du dollar », selon Laurent Schwartz, président du Comptoir National de l'Or.

(Avec AFP)