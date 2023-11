Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (Orange, Sécurité sociale, Biden, grève, shutdown)

Internet à très haut débit par satellite : Orange lance son offre en France

L'opérateur historique lance ce jeudi, via sa branche Nordnet, une nouvelle offre pour se connecter à Internet via le satellite. Celle-ci permet, pour 49,99 euros par mois, de bénéficier du très haut débit. Orange espère séduire les particuliers qui n'ont pas encore accès à la fibre.

Malgré la perspective d'un nouveau 49.3, le Sénat rejette le budget de la Sécu pour « marquer le coup »



Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Sénat a rejeté la trajectoire pluriannuelle du gouvernement dans son projet de budget de la Sécurité sociale. Les oppositions déplorent que le déficit soit amené à se creuser et estiment les prévisions de l'État « optimistes ». Reste que ce vote est essentiellement symbolique.

Joe Biden persiste et signe, Xi Jinping est un « dictateur »



Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont tenté de rétablir mercredi un dialogue resté en souffrance pendant un an. Ils ont aussi et surtout exposé leurs différends au grand jour, en particulier sur Taïwan. A l'issue de leur rencontre, Joe Biden a, une nouvelle fois, qualifié le chef de l'Etat de « dictateur », tout en assurant que le sommet a été « constructif et productif ».

Avec cette proposition de loi, le bazar pendant les grèves des aiguilleurs du ciel pourrait prendre fin



Avancée par un sénateur, cette proposition de loi contraint tout agent aérien à déclarer individuellement sa participation à un mouvement social, deux jours auparavant. Et ce, dès lors que son « absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols ». Si l'exécutif espère ainsi mettre fin « à un système asymétrique », la gauche, elle, dénonce « une menace pour le droit de grève ».

Etats-Unis : le Congrès vote une rallonge du budget, le shutdown (encore) écarté

Le Congrès américain a approuvé mercredi une rallonge du budget de l'Etat fédéral, dans une rare démonstration d'unité entre les partis. Cette décision a permis d'éviter le shutdown et la paralysie dans trois jours de l'administration américaine.

