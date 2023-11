Avec cette proposition de loi, le bazar pendant les grèves des aiguilleurs du ciel pourrait prendre fin

Fini le bazar dans le transport aérien à chaque grève des contrôleurs aériens. Peut-être pas encore mais il pourrait y avoir du mieux avec l'adoption ce mercredi par le Parlement d'une proposition de loi visant à organiser les services de navigation aérienne en cas de mouvement social. Le texte rend obligatoire, pour tout agent aérien assurant des fonctions « dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols », de déclarer individuellement sa participation à un mouvement de grève deux jours auparavant.

Le syndicat majoritaire est favorable

Plus concrètement, l'article unique du texte impose aux grévistes de prévenir de leur participation à un mouvement social « au plus tard à midi l'avant-veille de chaque journée de grève ». Ce qui n'est pas neutre. Et pour cause : actuellement, les syndicats de contrôleurs aériens doivent déposer tout préavis de grève cinq jours avant un mouvement. En revanche, les grévistes n'ont pas à déclarer leur participation individuelle, à la différence des autres salariés du secteur.

Dans un communiqué publié mardi dernier, le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA), syndicat majoritaire du secteur, s'est exprimé en faveur du texte, alertant sur « une instrumentalisation du droit de grève et son usage déraisonné » dans certaines circonstances. La France a en effet la réputation d'être la championne des grèves des aiguilleurs du ciel. Selon une étude sur les grèves du contrôle aérien en Europe entre 2005 et 2016, la France a comptabilisé 249 jours de grève, contre 34 en Italie, 44 en Grèce, et moins de dix dans les autres États membres.

« Service minimum adapté »

Le texte a donc pour objectif de permettre « un service minimum adapté ». En clair, l'obligation faite aux salariés de services publics, d'assurer un service minimum en toute circonstance et la mise en place « de mesures proportionnées » aux réels besoins du secteur en cas de grève, a martelé le rapporteur Damien Adam. Le gouvernement s'est, de son côté, engagé à revoir les modalités du dispositif de service minimum, qui s'applique aux contrôleurs aériens depuis 1985.

La proposition de loi sénatoriale, adoptée en juin par la chambre haute et portée à l'Assemblée par le député Renaissance Damien Adam, a été adoptée avec 85 voix contre 30. Les mouvements sociaux en lien avec la réforme des retraites au premier semestre 2023 avaient conduit le gouvernement a activer la procédure accélérée de l'examen du texte, permettant une unique lecture dans chaque chambre, et une adoption définitive rapide.

Ce texte « protecteur et d'équilibre » permet de mettre fin « à un système asymétrique » à l'origine d'une « désorganisation du service public », a affirmé le ministre des Transports Clément Beaune depuis l'hémicycle.

La gauche, elle, s'y est opposée, considérant le texte comme « une menace pour le droit de grève », selon la députée écologiste Lisa Belluco. Dans les faits, le sénateur Vincent Capo-Canellas (Union centriste) est à l'initiative de cette proposition de loi.

