Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (Rafale, SNCF, EPR, ITA Airways, FTX)

La Colombie préfère le Rafale de Dassault Aviation au Gripen (Saab) et au F-16 (Lockheed Martin)

Nouveau succès pour le Rafale à l'export même s'il reste des négociations à terminer. La Colombie, qui a présélectionné l'appareil tricolore, souhaite acquérir 16 Rafale pour près de 3 milliards d'euros.

Nucléaire : la Finlande privée de l'EPR tout l'hiver

La mise en service normal du réacteur nucléaire EPR d'Olkiluoto en Finlande est repoussée à début mars, a annoncé l'opérateur finlandais de la centrale, déjà confronté à 13 ans de retard sur le calendrier initial.

Assurance chômage : les allocations s'effondrent avec la dernière réforme

L'Unédic a dressé un premier bilan de la précédente réforme de l'assurance chômage qui montre une baisse de 16% en moyenne des allocations journalières pour les chômeurs impactés. Avec la nouvelle réforme, qui doit entrer en vigueur en février prochain, le nombre le nombre d'allocataires indemnisés diminuerait de 12%.

Extradé vers les Etats-Unis, le fondateur de FTX comparaît devant un juge américain

Le fondateur et ancien patron de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX Sam Bankman-Fried est arrivé mercredi soir à New York, où il doit comparaître devant une juge dans les prochaines heures. L'effondrement de l'entreprise inquiète tout le monde de la cryptomonnaie et tous les regards sont maintenant tournés vers Binance.

Vente d'ITA Airways : Rome précise les conditions, Lufthansa en pole position

Le gouvernement italien vient d'adopter un décret qui prévoit de céder dans un premier temps une part minoritaire d'ITA Airways au futur acquéreur, probablement Lufthansa qui aura ensuite la possibilité de monter progressivement au capital. La compagnie nationale italienne reste fragile financièrement et a souffert des récentes crises de gouvernance.

ARTICLE BONUS - Grève à la SNCF : Trenitalia, Blablacar, Flixbus, Air France, Easyjet...en profitent

Bonne lecture et très bonne journée.

La rédaction