Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (Ruptures conventionnelles, Loi immigration, Rafale, Russie, Casino)

La rupture conventionnelle dans le viseur d'Élisabeth Borne

Branle-bas de combat à Matignon pour lutter contre un chômage qui est reparti à la hausse au troisième trimestre. La rupture conventionnelle pourrait ainsi faire l'objet d'une réforme, l'exécutif constatant que ce dispositif, né en 2008 à l'issue d'un accord entre patronat et syndicats, a aujourd'hui des effets pervers sur l'emploi.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Loi Immigration : le crash-test du gouvernement

Pour faire adopter leur projet de loi immigration, Élisabeth Borne et Gérald Darmanin assurent ne pas vouloir recourir au 49.3. Cela sera-t-il vraiment possible ? Les 62 députés Les Républicains, clef dans le vote de future loi, vont en tous cas aborder divisés l'examen du ce texte.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

L'Ouzbékistan et le Kazakhstan lorgnent le Rafale de Dassault Aviation

Dassault Aviation prospecte activement ces deux pays d'Asie centrale. Une campagne a même débuté en Ouzbékistan pour la fourniture de 24 avions de combat.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Des technologies européennes arrivent-elles en Russie via le Kazakhstan, l'Arménie et le Kirghizistan ? « Possible », selon le Cepii

Les onze premiers trains de sanctions économiques de l'Union européenne contre la Russie ont entraîné une « perte de marché limitée » pour les quelque 145.000 exportateurs français, indique le Cepii, centre de recherche placé auprès de la Première ministre, dans une note publiée ce lundi. A l'inverse, les entreprises ont bénéficié d'un regain d'activité vers le Kazakhstan, l'Arménie et le Kirghizistan, ce qui pourrait rendre inefficaces les sanctions.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Grande distribution : Casino se prépare à céder ses derniers supermarchés au plus offrant

Face à une situation économique de plus en plus difficile, le géant français de la grande distribution envisage de céder davantage de supermarchés que prévu. D'après « Les Echos », le groupe concurrent Intermarché pourrait largement profiter de cette opportunité, et d'autres enseignes auraient aussi manifesté leur intérêt.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

ARTICLES BONUS :

Bonne lecture et très bonne journée !