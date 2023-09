Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (délais de paiement, neutralité carbone, taxe, concessions, Ford)

Délais de paiement : recrudescence des gros retards en France

Les retards de paiement ont globalement reculé depuis l'automne 2020, selon la dernière enquête du cabinet Altares, pour passer de 14,4 jours à 12 jours, à la fin du premier semestre 2023. Dans le même temps, les gros retards de paiement supérieurs à 30 jours sont en recrudescence. Parmi les mauvais élèves figurent les entreprises de plus de 1.000 salariés.

Tenir l'objectif de neutralité carbone est encore possible à condition d'accélérer (AIE)

Pour rester dans les clous de l'Accord de Paris et donner une chance au monde de limiter le réchauffement planétaire à +1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, le dernier rapport de l'agence internationale de l'énergie (AIE) estime que les « économies avancées », telles que les Etats-Unis et l'Union européenne, vont devoir avancer de 5 ans - de 2050 à 2045 - leur objectif de neutralité carbone, et la Chine de 10 ans à 2050.

Pour financer la transition écologique, un rapport parlementaire préconise de taxer les plus riches de manière temporaire

Un duo de députés majorité-opposition propose de financer la transition écologique par une « taxation exceptionnelle » et « temporaire » au niveau européen sur le patrimoine des contribuables les plus riches.

Les concessions automobiles, tremplin des constructeurs chinois pour percer en France

En janvier, le groupe Stellantis a annoncé la réduction de 20% de ses points de ventes de voitures. A contrario, le constructeur chinois MG cherche, lui, à se multiplier sur le territoire français afin de s'introduire sur le marché. Une stratégie qui pourrait payer, d'autant que les concessionnaires sont de moins en moins frileux à les accueillir.

Etats-Unis : Ford suspend des travaux de construction d'une usine de batteries



Ford suspend ses travaux de construction d'une usine de batteries dans le Michigan, du fait d'interrogations sur la rentabilité du site une fois opérationnel. Une décision sans lien avec la grève en cours au sein du constructeur.

