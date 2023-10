Les 5 infos business à retenir ce mardi matin ( EPR, Iran, gaz, pétrole, panneaux solaires)

Nucléaire : EDF en discussion avec 8 pays européens pour vendre ses EPR

Malgré l'immense chantier de la relance nucléaire tricolore, les difficultés rencontrées sur l'EPR de Flamanville, et sa dette vertigineuse, l'électricien français entend accélérer à l'international et espère développer une flotte de réacteurs en Europe. Il mène ainsi des discussions, plus ou moins avancées, avec huit gouvernements du Vieux Continent. Objectif : créer des effets de série pour gagner en productivité et maintenir à niveau la filière tricolore, après qu'elle ait failli péricliter. Un enjeu stratégique pour la souveraineté énergétique de la France, qui se heurte toutefois à une redoutable concurrence.

Une attaque d'Israël contre l'Iran : la crainte d'une nouvelle crise énergétique

L'Iran est accusé d'apporter une aide matérielle et logistique importante au Hamas, voire d'avoir planifié l'attaque contre Israël. Mais une attaque de la république islamique par l'Etat hébreu pourrait provoquer l'embrasement de la région du golfe, riche en pétrole et gaz naturel, dont les cours s'appréciaient respectivement de 4% et 14%.

Gaz : risque de pénurie dans l'Union européenne cet hiver, alerte l'AIE

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré, dans un rapport publié ce mardi, que l'Europe pourrait manquer de gaz ou devoir en acheter à prix d'or cet hiver en cas de grand froid, et surtout, à cause de sa dépendance toujours forte à la Russie.

Pour l'Opep, la demande mondiale de pétrole va monter en puissance d'ici à 2045

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s'attend à une hausse continue de la demande mondiale de pétrole d'ici à 2045, tirée par les pays non-membres de l'OCDE.

Logistique : le plan pour couvrir les entrepôts de panneaux solaires équivaut à la puissance d'une centrale nucléaire

Selon nos informations, 150 professionnels de l'immobilier logistique et industriel vont s'engager, ce 10 octobre, à déployer, en cinq ans, l'équivalent de la puissance d'une centrale nucléaire sur leurs toitures et ombrières de parkings. D'où viendront les panneaux photovoltaïques ? Qu'en est-il des sites classés ICPE voire Seveso ? Comment surmonter les réticences des assureurs et des pompiers ? Quels sont les conflits d'usage pour les places de stationnement ? Eléments de réponse avec Diane Diziain, directrice déléguée de l'AFILOG, l'association représentative du secteur.

