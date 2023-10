Nucléaire : EDF en discussion avec 8 pays européens pour vendre ses EPR

Cela peut paraître paradoxal. Alors qu'EDF n'a toujours pas démarré son réacteur nucléaire de grande puissance (EPR) à Flamanville (Seine-Maritime), dont le chantier a démarré il y a 18 ans, et qu'il doit mener à bien la colossale relance du nucléaire dans l'Hexagone, via la prolongation des centrales existantes et la construction de six nouveaux réacteurs de type EPR 2, voire quatorze, on pourrait penser, en toute logique, que l'électricien tricolore décide de se concentrer uniquement sur son marché domestique. La réalité est tout autre : pour EDF, l'export reste crucial.

La semaine dernière, les équipes de l'énergéticien français ont fait le déplacement à Prague afin de remettre une offre ferme pour la construction d'un, voire quatre EPR en République Tchèque.

Ce n'est pas tout. L'entreprise, désormais 100% détenue par l'Etat français, entend surfer sur le retour en grâce du nucléaire, boosté par l'invasion russe de l'Ukraine, pour décrocher des contrats en Pologne, en Finlande, en Suède, aux Pays-Bas, en Slovaquie, en Slovénie, et même en Italie, qui songe de plus en plus sérieusement à revenir à l'atome civil.

« Nous sommes en discussion, à différents stades de maturité, avec tous ces pays pour voir dans quelles perspectives nous pouvons les aider à développer des nouvelles capacités nucléaires », indique Vakis Ramany, directeur du développement nouveau nucléaire à l'international pour EDF.

EDF veut construire une flotte d'EPR en Europe

Aux Pays-Bas, EDF mène actuellement une étude de faisabilité pour l'implantation de deux réacteurs sur le site de Borssele, au sud-ouest du territoire. En Pologne, qui a choisi l'an dernier le groupe américain Westinghouse pour ses premiers réacteurs, des discussions sont en cours pour le développement de 2 à 4 réacteurs sur un site au sud du pays, là où se concentre son industrie. En Slovaquie, il est question de deux réacteurs, tandis que la Slovénie réfléchit à un réacteur qui pourrait également impliquer la Croatie et l'Italie, laquelle réfléchit aussi au déploiement de petits réacteurs modulaires (SMR en anglais). Pour convaincre son voisin, l'électricien français mise notamment sur sa filiale italienne Edison, acquise non sans difficultés il y a une dizaine d'années. Désormais, « nous sommes considérés, à juste titre, comme Italiens en Italie. C'est précieux », pointe une source proche du dossier. En Finlande où l'EPR d'Olkiluoto construit par Areva et Siemens a été mis en service cette année après 13 ans de retard, le groupe tricolore imagine développer un EPR de moyenne puissance (environ 1.200 mégawatts, contre 1.600 à Flamanville) et planche aussi sur le déploiement des SMR.

Si EDF cherche absolument à exporter ses centrales nucléaires, et notamment ses EPR, c'est dans l'optique de gagner en productivité grâce à la répétabilité afin de faire baisser ses coûts. « Comme toute industrie, vous faites bien quand vous faites beaucoup », pointe un expert du secteur. Entre la première tranche nucléaire et la seconde d'Hinkley Point C, EDF dit observer des gains de productivité de l'ordre de 30%.

« Mais un cap doit encore être franchi », estime-t-on. Selon nos informations, la nouvelle direction d'EDF, accompagnée de la filière, entend ainsi retrouver un rythme de construction soutenu, de l'ordre deux réacteurs EPR par an, d'ici le tournant de la décennie. Or, le marché français est trop petit pour alimenter, à lui seul, ce rythme de croissance. Mais l'Europe, elle, pourrait nourrir l'appétit de l'électricien, qui espère y développer une véritable flotte d'EPR et organiser toute la chaîne d'approvisionnement autour de ce modèle.

Garder un feu récurrent pour maintenir la filière

Outre les gains de productivité, cette cadence doit aussi, et surtout, permettre de maintenir à niveau la filière tricolore sur le long terme, après qu'elle ait failli péricliter, faute de chantiers.

« C'est le chantier d'Hinkley Point C, en Grande Bretagne, qui a sauvé le nucléaire français. S'il n'avait pas eu lieu, toute la filière nucléaire tricolore aurait dépéri car il n'y aurait plus eu de constructions », assure Pierre Gadonneix, aux manettes d'EDF de 2004 à 2009.

Pourtant, cette initiative outre-Manche était très controversée à l'époque... A tel point qu'elle a poussé le directeur financier du groupe, Thomas Piquemal, à démissionner en mars 2016. « Heureusement qu'il y a eu Hinkley Point », souffle-t-on aujourd'hui en interne. La construction de deux réacteurs de type EPR, toujours en cours après de multiples glissements de calendrier, a eu le mérite de maintenir la filière tricolore à un niveau d'étiage pendant ces 20 dernières années, défend-on.

Un point stratégique à l'heure où la France entend s'appuyer, entre autres, sur son parc atomique pour assurer sa souveraineté énergétique. « Dès que vous arrêtez de construire, votre organisation industrielle se disperse. Il faut donc garder un feu récurrent à l'échelle européenne et non juste en France », explique-t-on.

Cette approche est-elle tenable à l'heure où la dette de l'électricien culmine à près de 65 milliards d'euros ? Oui, assure le groupe, qui met en avant son double modèle. Le premier est celui d'opérateur : l'entreprise investit et exploite la centrale. C'est le cas en France et au Royaume-Uni. Mais en dehors de ces pays-là, EDF n'a pas vocation à investir. Pour le reste du monde, l'électricien entend s'appuyer sur un modèle d'industriel, qui consiste à mettre un système nucléaire à disposition des exploitants des pays hôtes, dans le cadre de contrats de prestation de plusieurs milliards d'euros. « Le premier modèle fait appel au capital de l'entreprise, l'autre, essentiellement aux ressources humaines », explique un expert du secteur, selon qui « il n'y a pas de concurrence entre ces deux modes opératoires »... À EDF, de prendre les bons risques au bon moment.

Un immense défi opérationnel

L'autre grand point d'interrogation a trait au défi opérationnel, alors que l'EPR franco-allemand d'Areva et de Siemens a multiplié les déboires. « Il est difficile de vendre aux autres ce qu'on ne sait pas faire chez soi », observe, embêté, un autre ex-cadre dirigeant. Pour y parvenir, EDF mise sur une vaste réorganisation de ses activités nucléaires dont la mise en œuvre est attendue début 2024. Celle-ci reposera notamment sur une industrialisation de la construction, via la création d'une direction des grands projets, laquelle devra orchestrer le travail de quelque 12.000 personnes. L'électricien devra aussi stabiliser au plus vite le design de l'EPR 2. Seuls les éléments d'adaptation au site pourront bouger.

Le pari est immense, alors que, sur le Vieux Continent, EDF doit rivaliser avec le sud-coréen KHNP et l'américain Westinghouse. Si la filière américaine a, elle aussi, traversé un long hiver, pendant que le pays se ruait sur le gaz de schiste, l'administration Biden est aujourd'hui bien décidée à revenir sur le devant de la scène. Et, Westinghouse a déjà fait un pied de nez au groupe tricolore en décrochant la construction de trois réacteurs en Pologne. La Chine, l'Ukraine et la Bulgarie, elles aussi, ont manifesté leur intérêt pour le réacteur AP1000, le grand concurrent américain de l'EPR.

De redoutables concurrents

De son côté, la Corée du Sud a l'ambition d'exporter dix centrales nucléaires d'ici à 2030. Le pays, qui a déjà vendu son modèle APR1400 aux Emirats arabes unis, est notamment en discussion avec la Pologne, la République tchèque et les Pays-Bas.

« Nous sommes les seuls en Europe à développer, construire et opérer dans un environnement de sûreté défini par les autorités de sûreté européennes. Nos concurrents ont, évidemment, des références tout à fait sérieuses mais pas avec une autorité européenne, en tout cas pas récemment », défend-on chez EDF.

Les ambitions de l'électricien ne s'arrêtent pas aux portes de l'Europe. Le groupe espère toujours concrétiser la construction de six réacteurs en Inde, pour la plus grande centrale nucléaire au monde. L'électricien échange également avec le Kazakhstan, le Canada et le Brésil. Enfin, sur le continent africain, il cible l'Afrique du sud et le Ghana. Reste que dans ces parties du monde, EDF doit faire face à d'autres concurrents, dont la Chine et la Russie, qui n'est autre que le premier exportateur mondial avec pas moins de 23 réacteurs en construction en dehors de ses frontières, ou qui devraient l'être prochainement, selon le décompte de la Société française de l'énergie nucléaire (Sfen). Un succès qui repose notamment sur sa capacité à financer, elle-même, les projets.

Renouer avec les années fastes

EDF parviendra-t-il à renouer avec ses années fastes ? « Dès les années 70, la France a gagné tous les appels d'offres internationaux. A ce moment-là, elle était au cœur de son programme national et affichait les coûts de construction les plus bas et la meilleure efficacité industrielle », rappelle un ancien cadre dirigeant. Entre 1974 et 1985, la filière tricolore était ainsi capable de raccorder cinq réacteurs par an en France. Lorsqu'en 2006, Pierre Gadonneix fait part de cette cadence au Premier ministre chinois Wen Jiabao, celui-ci interrompt carrément l'entretien pour interroger son entourage. Il pensait avoir mal entendu...