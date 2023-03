Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (Retraites, réindustrialisation, SVB, Chine, ChatGPT)

C'est ce mercredi que va se réunir, dès 9 heures, la commission paritaire (CMP) qui doit trouver un accord sur la réforme des retraites pour qu'il soit ensuite voté, jeudi, au Sénat puis à l'Assemblée nationale. Cette étape législative majeure intervient alors que l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée d'action aujourd'hui.

Opérationnel dans le courant du mois d'avril, ce fonds d'une durée de quinze ans et doté de 50 millions d'euros s'inscrit dans le cadre de la stratégie de réindustrialisation de la France. Bpifrance souhaite encourager l'implantation des 1.900 startups industrielles déjà présentes dans l'Hexagone.

Entité créée par les régulateurs américains pour succéder à Silicon Valley Bank (SVB), Silicon Valley Bridge Bank a appelé les clients à ramener leurs dépôts au sein de l'organisation. La banque est en train de remettre en route ses différents systèmes, « accorde de nouveaux prêts et honore les solutions de crédits existantes ».

Les ventes au détail en Chine, principal indicateur de la consommation des ménages, ont enregistré leur premier rebond depuis septembre. Le gouvernement s'emploie à revitaliser l'économie chinoise, qui n'a progressé que de 3% l'année dernière, l'une de ses plus faibles performances depuis des décennies.

OpenAI a présenté GPT-4, une nouvelle intelligence artificielle capable de comprendre à la fois les textes et les images, et de répondre à une extrême variété de consignes. Partenaire privilégiée de Microsoft, la startup frappe un grand coup dans la course à la performance qui traverse le secteur de la tech depuis la sortie de ChatGPT en novembre 2022.

Bonne lecture et très bonne journée