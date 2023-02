Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (Stellantis, ADP, panier anti-inflation, McKinsey, Agriculteurs)

Porté par la hausse des prix, Stellantis a dégagé un bénéfice net record de 16,8 milliards d'euros

Stellantis, né de la fusion de PSA et de Fiat-Chrysler, a annoncé un nouveau bénéfice net record de 16,8 milliards d'euros pour 2022, soit une hausse de 26% pour sa deuxième année d'existence. A cette occasion, le groupe a aussi précisé vouloir doubler d'ici 2024 le mombre de véhicules électriques présents dans son catalogue.

Aéroports : pourquoi ADP mise sur l'Eldorado indien, quitte à patienter

Les perspectives sont là, mais les dividendes attendront encore un peu. Fort de son investissement dans le groupe indien GMR Airports, le groupe ADP peut se frotter les mains devant les promesses de croissance offertes par le pays qui sera bientôt le plus peuplé du monde, mais il devra se montrer encore un peu patient avant d'en récolter les fruits.

Malgré les critiques, le panier anti-inflation n'est pas enterré

Le panier anti-inflation, dispositif sur lequel planche le gouvernement depuis plus d'un mois pour tenter de répondre à l'inflation dans les rayons des supermarchés, rencontre critiques et scepticisme. Mais le cabinet de la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire assure qu'il n'est « pas enterré » alors que Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, a écarté l'hypothèse « d'un Mars rouge » et d'une sensible augmentation des prix dans les différentes enseignes. Réponse, le 15 mars.

McKinsey va supprimer quelque 2.000 postes pour se concentrer sur son cœur de métier

McKinsey prévoit de réduire ses effectifs à hauteur de 2.000 postes, soit l'un de plans sociaux les plus conséquents de son histoire. Le cabinet de conseil américain, qui a subi des déboires aux Etats-Unis et en France, emploie actuellement 45.000 personnes, contre 28.000 il y a cinq ans.

En France, le nombre des agriculteurs se réduit et la moyenne d'âge s'élève

Où en est le monde agricole en France? Le dernier recensement publié par le ministère de l'Agriculture esquisse une population qui s'étiole et qui vieillit mais révèle aussi une nouvelle génération plus diplômée et davantage tournée vers les productions végétales et le bio.

ARTICLES BONUS :

