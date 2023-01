Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (aéronautique, Banque de France, PGE, concurrence, immobilier)

Les six défis cruciaux à relever pour l'industrie aérospatiale et de défense française en 2023

L'industrie aéronautique, spatiale et de défense française est confrontée à des défis cruciaux qui pourraient la freiner dans sa croissance. A commencer par l'inflation et les difficultés de recrutement et de financement pour les entreprises duales. Par ailleurs, le président du GIFAS Guillaume Faury a estimé que la crise dans les lanceurs étaient « une crise particulièrement grave ».

Les taux d'intérêt de la BCE dans la zone euro devraient atteindre un pic d'ici à l'été (Villeroy de Galhau)

Les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) devraient atteindre un pic d'ici à l'été prochain et leurs hausses ne devraient pas être « trop mécaniques », a déclaré jeudi François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la BCE.

Seuls 4% des prêts garantis par l'Etat (PGE) rencontrent des difficultés de remboursement

4% des prêts garantis par l'Etat (PGE) rencontrent des difficultés de remboursement, principalement de la part de petites entreprises et selon, Philippe Brassac, président de la Fédération bancaire française (FBF) « à peu près 25% des montants, en capital, ont été remboursés ».

Etats-Unis : le gendarme de la concurrence veut mettre fin aux clauses de non-concurrence imposées aux salariés

L'Autorité américaine de la concurrence (FTC) se prépare à interdire les clauses de non-concurrence imposées aux salariés, estimant que cette mesure pourrait augmenter leurs revenus de près de 300 milliards de dollars par an, une initiative dont la légalité est déjà contestée.

Etats-Unis : les prix de l'immobilier font de la résistance malgré l'effondrement des transactions

L'immobilier américain s'essouffle avec la remontée brutale des taux d'emprunt et l'effondrement des transactions, mais les prix, même s'ils se détendent, restent dans une fourchette haute.

ARTICLE BONUS - Immobilier : pourquoi la taxe foncière augmente dans les grandes villes... et pas dans les campagnes





