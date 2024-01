Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (Électricité, Assurance-vie, voitures électriques, Espagne, Trump)

Électricité : le froid arrive mais la baisse de consommation des Français écarte le risque de coupure

Avec la baisse des températures, faut-il craindre une pénurie d'électricité en France après les risques de coupures évoqués l'hiver dernier ? Malgré l'arrivée d'une vague de froid la semaine prochaine, la situation a bien changé, et les signaux semblent tous au vert. En cause : un regain de la production, mais aussi et surtout une baisse structurelle de la consommation.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Assurance-vie : bataille en vue sur les rendements des fonds en euros

Face à la décollecte massive sur le fonds en euros, près de 100 milliards d'euros en quatre ans, les assureurs-vie doivent inverser la tendance pour éviter de vendre à perte des obligations face aux rachats. La recette passe par un effort sur le taux de rendement servi sur les contrats euros, taux qui devrait être dopé cette année grâce aux réserves accumulées par les assureurs. Le taux moyen du marché pourrait ainsi atteindre 2,50 % au titre de l'année 2023, selon les estimations de Facts & Figures, mais certains challengers proposent déjà des taux servis exceptionnellement élevés.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Etats-Unis : Washington diminue fortement les aides à l'achat de voitures électriques

De nombreux véhicules électriques ont perdu en début d'année, aux Etats-Unis, leur éligibilité à des crédits d'impôt pouvant aller jusqu'à 7.500 dollars, après l'entrée en vigueur lundi de nouvelles règles sur l'approvisionnement en batteries. Cette exclusion intervient alors que les ventes de véhicules neufs aux États-Unis ont profité d'une forte demande en 2023 grâce à des prix compétitifs.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Espagne : pour la première fois, la moitié de sa production d'électricité vient du renouvelable

Il s'agit d'un record pour ce pays qui mise sur le solaire ou l'éolien. L'Espagne se place dorénavant parmi les bons élèves de l'Europe avec ses voisins comme le Portugal ou encore l'Allemagne.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Etats-Unis : Donald Trump accusé d'avoir touché de l'argent venant de Chine

Alors que la campagne présidentielle bat son plein aux Etats-Unis, les parlementaires démocrates estiment dans un rapport que le patrimoine de l'ancien président républicain Donald Trump a bénéficié de 7,8 millions de dollars de 20 pays, dont la Chine et l'Arabie saoudite, quand il était à la Maison Blanche.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

_________

ARTICLES BONUS :

Bonne lecture et très bonne journée !