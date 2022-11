Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (énergie, ITA Airways, GNL, Apple, souveraineté)

Énergie : près de 40% des Français craignent de pas pouvoir payer au moins une facture cet hiver

Selon la 10ème édition 2022 de l'étude sur les dépenses et les habitudes de Français et des Européens (ECPR) réalisée chaque année par Intrum, spécialiste du crédit management, 76% des Français interrogés affirment qu'elles augmentent plus vite que leur revenu, contre 68% à l'échelle de l'Europe. Une inquiétude qui peut s'expliquer en partie par une moins bonne connaissance financière et une plus grande difficulté à épargner, selon l'étude. Explications.

GNL : les terminaux méthaniers français tournent à plein régime, la filière française veut augmenter les capacités

En France, les quatre terminaux méthaniers, qui réceptionnent le GNL transporté par voie maritime pour le regazéifier, tournent à plein régime. Ils jouent ainsi un rôle clef dans la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Europe, en pleine crise depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Dans ce contexte, les acteurs de la filière veulent accroître leurs capacités et affirment avoir leur place dans le mix énergétique de demain, malgré une empreinte carbone encore non négligeable.

Lufthansa en pole position pour prendre le contrôle d'ITA Airways

Le ministère italien de l'Economie, selon le Corriere della Sera, étudie l'option de vendre la majorité d'ITA Airways à un consortium formé par Lufthansa et le groupe public italien des chemins de fer, Ferrovie dello Stato (FS). Le groupe allemand serait majoritaire avec 51% des parts et l'Etat conserverait 20% du capital même si Lufthansa disait privilégier une privatisation complète de la compagnie.

La France a importé deux fois plus de produits vulnérables de Chine en 20 ans

La France importe 60 milliards de produits manufacturés vulnérables (produits chimiques, médicaments, textiles...) chaque année. Les exportations chinoises dans ce domaine ont explosé en 20 ans, selon de récents chiffres des douanes. Face aux effets dévastateurs de la désindustrialisation, Emmanuel Macron table sur son plan d'investissement France 2030. Mais l'explosion des prix de l'énergie pourrait mettre en péril tous les efforts de réindustrialisation et de relocalisations en France.

Apple : la production d'iPhone de l'usine Foxconn en Chine va baisser d'au moins 30% à cause de la fronde des salariés

Protestant contre les mesures de restriction sanitaire qui touchent l'usine depuis la découverte de contaminations et les rumeurs sur des retards de paiement dans les salaires, des manifestants perturbent, cette semaine, l'activité du site, principal assembleur d'iPhone pour Apple. Ce dernier a d'ailleurs décidé de privilégier l'Inde pour la production de son iPhone 14, évitant ainsi les ralentissements dus à la politique « zero-Covid » que maintient la Chine.

ARTICLE BONUS : EXCLUSIF- Armement : le programme franco-allemand MGCS (char du futur) enfin relancé

