Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (SNCF, FTX, gaz, inflation, viager)

Grèves à la SNCF : nouvelles propositions de la direction pour sortir de ce bourbier social

La direction de la SNCF, après avoir été sommée par de nombreux ministres de régler le conflit avec les contrôleurs, a proposé jeudi soir des « mesures complémentaires » pour éviter une grève au Nouvel An. Les partenaires sociaux doivent donner leur réponse avant midi, ce vendredi.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

France : le gaz est de plus en plus utilisé par les producteurs d'électricité mais de moins en moins par les ménages

Si le nombre de clients se chauffant au gaz en France a « pour la première fois depuis longtemps » diminué cette année, le pays n'a, en revanche, jamais autant consommé de gaz pour produire son électricité. En 2021, la part du gaz consommé en France pour produire de l'électricité était d'environ 7% et cette année, cela devrait monter à 15%.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

L'inflation va-t-elle changer le menu de Noël ?

Avec la hausse du coût de l'énergie et une grippe aviaire sans précédent, les produits de Noël coûtent plus chers cette année. En moyenne, le foie gras et la volaille ont par exemple augmenté de 20% alors que les autres produits suivent, dans leur ensemble, la courbe de l'inflation. Des hausses qui font changer le comportement d'achat des Français, surtout des plus modestes. Explications.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Défaillance de FTX : Sam Bankman-Fried a été remis en liberté en échange d'une caution de 250 millions de dollars

Un juge fédéral new-yorkais a accepté de remettre en liberté le fondateur et ancien patron de la plateforme défaillante d'échange de cryptomonnaies FTX, l'Américain Sam Bankman-Fried. En échange, SBF a dû s'acquitter d'une caution de 250 millions de dollars. Poursuivi pour huit chefs d'accusation, il pourrait passer le restant de ses jours derrière les barreaux.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Dépourvue de métaux stratégiques, l'UE parie sur le libre-échange pour s'en procurer

Incapable d'extraire des ressources minières suffisantes, distancée par la Chine et les Etats-Unis, l'Union européenne compte multiplier les accords de libre-échange en 2023 avec les pays dotés de minerais et de métaux stratégiques, à l'image du traité signé en décembre avec le Chili. Mais dans ces pays, les industriels européens devront surmonter une vive concurrence pour se fournir.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

ARTICLE BONUS - Immobilier : pourquoi le viager connaît un regain d'intérêt

Bonne lecture et très bonne journée.

La rédaction