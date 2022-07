Dérèglement climatique : le coût des intempéries en France flambe

Chutes de grêle, orages, rafales de vent, foudre...entre fin mai et début juillet, le pays a déjà connu trois épisodes de fortes intempéries. Ces aléas climatiques, qui ont frappé la France, vont coûter aux assureurs 3,9 milliards d'euros en indemnisations, a annoncé mardi l'association France Assureurs. Dans le détail, les dégâts sur les habitations devraient coûter 1,07 milliard d'euros, ceux sur les automobiles 1,08 milliard, ceux sur les biens professionnels 190 millions et ceux sur les biens agricoles 80 millions.

Une année 2022 « inédite »

Pour les deux premières périodes (entre le 20 et le 23 mai et entre le 2 et le 5 juin), 355.000 sinistres ont été recensés pour près de 1,5 milliard d'euros de dommages. L'état de catastrophe naturelle avait été reconnu le 12 juin dans plusieurs communes du Massif Central, de l'Île-de-France ou du Sud-Ouest, sinistrées par des inondations, de la grêle ou des coulées de boue. En tout, 65 départements avaient été touchés par ces intempéries, qui avaient fait un mort et quinze blessés.

Sur la troisième période d'intempéries (entre le 18 juin et le 4 juillet), 624.000 sinistres ont été dénombrés, et les dégâts ont été chiffrés à 2,4 milliards d'euros.

« Ces orages de grêle ont un caractère exceptionnel, tant par leur intensité que par leur étendue », a rappelé France Assureurs, tandis que le réchauffement climatique dû à l'activité humaine rend ce type de catastrophes de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes.

France Assureurs s'attend à une année 2022 « inédite », tant « les sinistres climatiques atteignent déjà un coût sans précédent sur les vingt dernières années ».

Et maintenant, la canicule...

Depuis mardi, c'est la canicule qui commence à frapper le pays. Cette vague de chaleur exceptionnelle, la deuxième en à peine un mois, concerne d'ailleurs toute l'Europe occidentale. La première ministre française, Elisabeth Borne, a demandé mardi à tous les ministres de se mobiliser pour faire face aux conséquences de cette vague de chaleur qui pourrait durer « de huit à dix jours », avec un pic probablement « entre samedi et mardi » 19 juillet, selon Météo France.

Outre les risques sur les populations les plus vulnérables, l'agriculture est l'une des premières victimes du changement climatique, avec des épisodes de grêle ou de sécheresse de plus en plus dévastateurs. La sécheresse qui sévit depuis avril pourrait causer des baisses des rendements agricoles de plus de 20%, selon les Chambres d'Agriculture de France. Mi-juin, la grêle, elle, avait déjà causé des dommages chiffrés à plus de 150 millions d'euros.

Pour faire face aux aléas climatiques de plus en plus récurrents, la profession attend l'entrée en vigueur en janvier 2023 d'une loi sur « l'assurance-récolte », cruciale pour le secteur. Ce texte vise à instaurer « un régime universel d'indemnisation » et conduire à la création d'un pool d'assureurs. Des discussions sont actuellement en cours pour déterminer les niveaux des franchises ou seuils à partir desquels les différentes prises en charge, des assureurs ou de la solidarité nationale, se déclencheront.

(Avec AFP et Reuters)