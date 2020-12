Lemonade, Luko... les assurtech à la conquête du marché de l’assurance habitation

L'assurtech américaine Lemonade, encore auréolée de la flambée de son cours de Bourse lors de son introduction à Wall Street (environ 4 milliards de dollars de capitalisation), débarque en France. La start-up compte se faire une place en France sur le marché, pourtant très concurrentiel, de l'assurance habitation en appliquant les mêmes recettes qui ont fait son succès aux Etats-Unis : 100% mobile, instantanéité, prix d'appel cassés. Aujourd'hui, Lemonade revendique plus d'un million de clients dans le monde.

« Nous pensons que les produits et les valeurs de Lemonade sont de nature universelle. Bien que nous ayons adapté notre langage et notre couverture aux besoins du marché français, nous pensons que le consommateur de Paris, Berlin ou New York qui est frustré par son assureur actuel trouvera que l'expérience Lemonade est facile, instantanée et plaisante », indique Yael Wissner-Levy, vice-président Communication de Lemonade.

La France est son troisième marché européen, après l'Allemagne et les Pays-Bas où la société reste discrète sur ses résultats commerciaux.

Hasard de calendrier, l'autre start-up qui monte (vite), le Français Luko, fondé en 2018, annonce le succès de sa levée de fonds de 50 millions d'euros, un an après une précédente levée de 20 millions. De quoi poursuivre son développement alors que sa promesse de « disrupter » le marché de l'assurance habitation,...