En pertes au troisième trimestre, UBS assure avoir stabilisé la situation de Credit Suisse

La perte nette au troisième trimestre du groupe bancaire UBS est plus importante que prévu, à hauteur de 785 millions de dollars (732 millions d'euros), en raison, selon le communiqué de la banque, de coût de restructurations et d'impôts plus élevés. Il s'agit quand même de la première perte d'UBS depuis le quatrième trimestre 2017, lorsque la banque avait dû déprécier ses actifs américains suite à la réforme fiscale de Donald Trump.

Sur le trimestre, le groupe a passé une charge de restructuration de 2,1 milliards de dollars au titre de l'intégration de Crédit Suisse, racheté en mars dernier sous la pression des autorités suisses pour éviter la faillite d'une banque systémique. Après de multiples scandales, Crédit Suisse faisait face à une crise de confiance critique et à une fuite massive des dépôts des clients, et ce en dépit de ratios réglementaires solides, dans le sillage de la crise bancaire américaine liée à la faillite de la banque SVB.

Le 19 mars, UBS avait accepté de racheter UBS pour 3 milliards de francs de suisses, l'annulation de 17 milliards de dollars de dettes subordonnées AT1 et de solides garanties publiques. La Banque nationale suisse (BNS) et la Confédération ont apporté près de 110 milliards de francs suisses de garanties sur les créances et les risques juridiques.

La situation de Credit Suisse stabilisée

Sans les charges exceptionnelles liées au Crédit Suisse, UBS souligne que son résultat avant impôt sous-jacent est de 844 millions de dollars. Sur l'activité, la banque est parvenue à stabiliser ses revenus, notamment dans sa division stratégique de gestion de fortune. Au troisième trimestre, les flux de capitaux sont positifs à hauteur de 22 milliards de dollars, y compris pour les activités sous l'enseigne Crédit Suisse, marque appelée à disparaître dans les prochains mois. La collecte de la gestion de fortune de Crédit Suisse a été positive pour la première fois depuis un an et demi, à 3 milliards de dollars, précise le communiqué.

« L'intégration de Credit Suisse se poursuit conformément au calendrier », a déclaré Sergio Ermotti, le directeur général d'UBS, cité dans le communiqué. Depuis que la banque a accepté de racheter Credit Suisse, le cours de l'action a gagné plus de 26%.

La tache reste « énorme »

De leurs côtés, les analystes ont largement salué les résultats, mais ont averti que la banque n'était pas encore sortie d'affaires.

UBS a fait « de clairs progrès » depuis que la fusion a été finalisée, a réagi Andreas Venditti, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier, qui note que les résultats sous-jacents sont « bien meilleurs qu'attendu ». UBS est « en avance sur son plan de réduction des coûts » et les afflux d'argent dans la gestion de fortune se sont améliorés « de manière significative en septembre », ajoute-t-il. Pour autant, « elle reste confrontée à une tâche énorme, notamment la fidélisation des clients et du personnel clé », a-t-il averti.

Avec le rachat de sa rivale, UBS supervise désormais plus de 5.000 milliards de dollars d'actifs et tente de rebondir en proposant des taux d'intérêt supérieurs à ceux du marché sur les dépôts, pour tenter de récupérer la clientèle de Crédit Suisse qui avait quitté la banque. Elle cherche également à conserver ceux qui avaient des fonds dans les deux banques et qui pourraient maintenant chercher à répartir les risques.

3.000 postes en moins en trois mois

UBS continue par ailleurs de réduire ses effectifs, tombés à 115.981 équivalents à temps plein, fin septembre, contre 119.100 fin juin. La banque a prévu notamment de supprimer 3.000 emplois en Suisse durant les prochaines années, dont 1.000 d'ici à la fin de 2024, comme l'avait annoncé Sergio Ermotti le 31 août dernier, insistant sur la nécessité de mener une « restructuration profonde » de la banque déchue. Un coup dur pour la place financière dominante dans le pays.

Mais, le groupe est actuellement pleinement concentré sur cette intégration, « la prochaine étape » étant de préparer les projets pour les trois prochaines années, que le groupe compte « présenter en février », a précisé le directeur général d'UBS, ce mardi. La banque s'est ainsi fixé pour objectif de finaliser l'intégration des activités de Credit Suisse d'ici 2026, visant 10 milliards de dollars d'économies d'ici là.

