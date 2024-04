Livret A : après une bonne performance en mars, la dynamique ralentit

Le mois de mars a été fructueux pour le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS). Selon les derniers chiffres publiés ce mardi par la Caisse des dépôts (CDC), leurs encours ont en effet progressé le mois dernier, avec cependant une dynamique moins forte qu'en début d'année.

Dans le détail, les dépôts sur les Livrets A ont donc dépassé les retraits de 1,53 milliard d'euros le mois dernier, et de 910 millions d'euros pour les LDDS. La somme de ces deux montants, dits de « collecte nette », de 2,44 milliards d'euros, est deux fois inférieure au mois de mars de 2023 (5,99 milliards d'euros).

Elle constitue cependant un retour aux moyennes pré-Covid pour un troisième mois de l'année. Elle est également inférieure à la collecte nette des mois de janvier et février de cette année, mais est équivalente à ce qu'a fait l'assurance vie lors des deux premiers mois de 2024.

L'écart se resserre avec l'assurances vie

De son côté, le Livret d'épargne populaire (LEP), accessible sous conditions de revenus, a gonflé de 950 millions d'euros le mois dernier. Il s'agit de sa deuxième meilleure performance depuis 15 ans, pour un troisième mois de l'année, après mars 2023.

L'attrait du Livret A et du LDDS, au capital garanti et disponible à tout moment, s'essouffle donc quelque peu face à la concurrence. Et ce, malgré un taux net de 3% compétitif par rapport aux fonds euros de l'assurance vie. Ces derniers affichent un taux moyen (hors prélèvements fiscaux et sociaux) pour 2023 de 2,6%, selon une estimation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Enfin, au global, les trois livrets bancaires d'épargne réglementée - Livrets A, LDDS et LEP - ont gonflé de 10% depuis un an, totalisant à fin mars 2024 un record de 650 milliards d'euros.

« Après deux années atypiques marquées par le passage du taux de 0,5 à 3 % et par l'augmentation des prix, le Livret A retrouve, en ce début d'année 2024, un rythme de croissance plus classique », a commenté dans une note Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.

Numéro d'équilibriste pour Bercy

Pour rappel, le livret A est un des produits d'épargne préférés des Français, avec environ 55 millions de détenteurs. En juillet dernier, Bruno Le Maire avait décidé de maintenir son taux à 3%, malgré une inflation qui était toujours élevée à cette époque, à 4,3%.

« Nous avons décidé de maintenir le taux [du livret A, ndlr] à 3% pour des raisons d'intérêt économique national. Ce taux sera maintenu pendant dix-huit mois, au lieu de six », avait ainsi annoncé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, lors d'une interview accordée à la chaîne TF1. Cette annonce a eu pour conséquence de ne pas appliquer, pour la deuxième fois d'affilée, la formule habituelle de calcul du taux. Celle-ci aurait abouti à une hausse à 4,1% pour le Livret A.

Au même moment, le ministre de l'Economie, avait confirmé garder le taux du livret d'épargne populaire (LEP) à 6%. Entre janvier et juillet 2023, celui-ci avait atteint 6,1%, contre 4,6% entre août 2022 et janvier 2023 et 2,2% entre février et août 2022. Ce produit d'épargne est actuellement réservé aux publics modestes, qui gagnent moins de 21.393 euros par an pour une personne seule.

Dernière annonce importante du ministre à l'époque : les plans d'épargne logement (PEL) peuvent être débloqués à n'importe quel moment pour financer des travaux de rénovation énergétique des bâtiments. « Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le débloquer avant quatre ans quand vous voulez acheter un logement, là, vous pourrez le débloquer quand vous voulez lorsque vous voulez faire de la rénovation énergétique », avait déclaré à ce sujet Bruno Le Maire. A ce jour, environ 8 millions de Français sont détenteurs d'un PEL.

Pour rappel, les sommes déposées sur les Livrets A et LDDS sont pour 59,5% gérées par la Caisse des dépôts, et destinées essentiellement au financement du logement social et au renouvellement urbain. Les 40,5% restants sont gérés par les banques, et doivent être majoritairement dédiés à des prêts bancaires aux PME.

(Avec AFP)