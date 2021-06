La police britannique réalise la "plus grosse saisie de cryptomonnaie au monde"

Des détectives britanniques spécialisés dans les enquêtes sur le blanchiment d'argent ont annoncé hier avoir saisi ce qui représente une valeur de 114 millions de livres (132,7 millions d'euros). La police de Londres présente cette saisie comme "l'une des plus importantes saisies au monde".

À l'occasion de plusieurs descentes effectuées alors qu'ils étaient sur la piste du "gang des blanchisseurs", les inspecteurs de Scotland Yard sont tombés sur des ordinateurs bourrés de cryptomonnaies, rapporte The Sun.

"L'argent liquide reste roi, mais à mesure que la technologie et les plateformes en ligne se développent, certains adoptent des méthodes plus sophistiquées pour blanchir leurs profits. Mais nous avons des agents hautement qualifiés et des unités spécialisées qui travaillent jour et nuit pour garder une longueur d'avance", a déclaré dans un communiqué diffusé jeudi soir le sous-commissaire adjoint Graham McNulty.